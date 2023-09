Transfert – Hakim Ziyech : Mercato d’été 2023

Comme bon nombre de Marocains amateurs de Foot ball et supporters de l’équipe du Maroc qui a réalisé un exploit pendant la coupe du monde du Qatar, je suis dubitatif et surpris que Hakim Ziyech qui possède l’un des meilleurs pieds gauches du monde n’arrive toujours pas à rebondir dans un autre club !

La performance de Ziyech pendant le Mondial devrait lui ouvrir toutes les portes des clubs d’Europe et pourtant c’est le contraire qui se produit.

Malgré sa baisse de forme, Hakim Ziyech garde une certaine cote en Europe. Des clubs de Série A ont d’ailleurs manifesté de l’intérêt pour lui. Il s’agit de l’Inter Milan et de la Roma. Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions, l’Inter reste une belle destination pour le Marocain. Les Nerazzurri sont stables et ont une équipe compétitive et joueuse. Un profil comme celui de Ziyech peut apporter de la diversité dans l’équipe. Le Lion de l’Atlas est à l’aise techniquement ; il pourrait fluidifier encore plus leur jeu. Capable d’évoluer sur les deux côtés, il peut également servir dans le cœur du jeu. Avec le départ de Marcelo Brozovic et l’âge avancé d’Henrikh Mkhitaryan, il pourrait être un véritable support pour quelques années.

L’hiver dernier, le PSG était tout proche de recruter Hakim Ziyech en prêt sans option d’achat en provenance de Chelsea.

Il avait passé sa visite médicale avec succès dans la capitale française, mais son prêt au PSG a finalement capoté dans les ultimes instants du mercato hivernal. La faute à Chelsea, dont les dirigeants trop préoccupés à boucler dans les temps la signature d’Enzo Fernandez, n’ont pas renvoyé les documents avant la deadline pour valider le prêt d’Hakim Ziyech au PSG. L’intérêt du club de la capitale pour l’ancien meneur de jeu de l’Ajax Amsterdam est toutefois encore d’actualité.

D’après certaines sources le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par Ziyech, qui ne devrait pas être retenu par les Blues en cas de grosse proposition cet été au vu de l’effectif pléthorique du club londonien. Pour le consultant Frank McAvennie, le joueur doit toutefois se poser les bonnes questions avant de rejoindre le PSG, où les doutes sont nombreux au sujet de son temps de jeu alors que Tottenham le courtise également et lui promet quasiment une place de titulaire la saison prochaine.

« Le PSG est un club merveilleux, c’est un club riche et Paris est un endroit merveilleux. Mais Londres aussi et je pense que lorsque les joueurs sont à Londres, ils veulent y rester. S’il signe à Paris, va-t-il être titulaire ? Il y a un doute mais s’il pense qu’il peut être titulaire au PSG, alors il doit y aller. C’est un meilleur projet que Tottenham » estime l’ex-attaquant de West Ham, pour qui Hakim Ziyech doit peser le pour et le contre avant de donner sa réponse au Paris Saint-Germain. Il faudra également que le champion de France en titre trouve un accord avec Chelsea, ce qui ne devrait pas être aussi simple que l’hiver dernier. Car à priori, les Blues n’accepteront pas un prêt lors du mercato estival pour Hakim Ziyech mais tenteront de négocier une vente.

Quoi qu’il en soit, si Ziyech est retenu par Paris, il jouera avec son compatriote Achraf Hakimi avec qui il s’entend bien. Il n’y a qu’à voir leur proximité de jeu pendant le Mondial. De plus, il y aura peut-être le gardien de l’équipe du Maroc Bono qui pourrait venir à Paris à l’issue de ce mercato.

Je ne suis pas fan du PSG, mais si Ziyech et Bono rejoignent ce club, je pense que je ne raterai aucun match.

Le PSG doit faire des efforts financiers pour avoir Ziyech dans leur rang, car contrairement à l’hiver, il n’y aura pas de prêt. Et Chelsea ne doit pas vendre son joueur à n’importe quel prix.

Croisons les doigts pour Ziyech, que tous les pays du monde entier nous envie, car c’est un joueur exceptionnel.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°08, Page 07, Édition du mois d’août 2023.