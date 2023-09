L’évolution du football féminin depuis ses origines

Le football féminin au monde a évolué de manière significative. Il trouve ses racines au XIXe siècle, période où le football moderne commença à être codifié en Angleterre. Les femmes ont commencé à y jouer dès cette époque et les premiers enregistrements officiels de matchs de football féminin datent des années 1890.

Développement et popularité

Au début du XXe siècle, le football féminin a connu une croissance significative en Europe et en Amérique du Nord. Mais malgré sa popularité croissante, il a dû faire face à de nombreuses critiques et oppositions. En 1921, la Fédération Anglaise de Football a même interdit aux femmes de jouer sur les terrains de ses clubs, affirmant que ce jeu était « inapproprié » pour les femmes.

Vers les années 1930 et 1940, le football féminin a connu un certain déclin notamment en raison des attitudes sexistes et des interdictions imposées par les organisations de football masculin. Cependant, il a continué à être pratiqué en dehors de la sphère institutionnelle.

Renaissance vers les années 1960 et 1970

Ce jeu au féminin a connu une renaissance avec le mouvement féministe et l’augmentation de l’intérêt pour le sport chez les femmes.

En 1971, la FIFA a reconnu officiellement le football féminin en organisant le premier championnat international, le « Championnat international féminin de football ».

En 1991, la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA a eu lieu en Chine, marquant une étape importante dans l’histoire du football féminin.

Au cours des dernières décennies, le football féminin continua à gagner en popularité et en reconnaissance. Le nombre de pays participant aux compétitions internationales a augmenté, et les clubs et ligues féminines ont vu le jour dans de nombreux pays. De plus en plus d’investissements ont été faits pour développer et promouvoir le football féminin.

Des inégalités persistent…

En dépit des progrès réalisés, le football féminin fait toujours face à des défis tels que les inégalités de financement, la disparité des salaires et la perception culturelle du sport. Cependant, de plus en plus de personnes reconnaissent l’importance de l’égalité dans le sport et travaillent à créer des opportunités équitables pour les femmes dans le football.

En Afrique le football féminin est marquée par une évolution graduelle, passant de débuts modestes depuis 1970 ou les premières femmes ont tapé officiellement sur un ballon et la croissance est devenu soutenu à partir des années 1980 avec l’organisation de la 1ère coupe d’Afrique , depuis les gouvernements africains ont commencé à donner de l’importance à l’organisation sportives pour promouvoir la visibilité et le développement du sport chez les femmes.

Évolution en Afrique

Depuis 1990, Le football féminin en Afrique a continué à progresser lentement avec la participation des équipes nationales africaines aux tournois internationaux tels que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Les années 2000 ont vu une augmentation de l’attention accordée au football féminin en Afrique. Les performances des équipes nationales africaines ont contribué à accroître la visibilité du sport. Des initiatives de développement ont été lancées pour promouvoir la participation des femmes au football, y compris des programmes de formation et des compétitions de jeunes.

A partir de 2010, le foot féminin en Afrique a connu une croissance significative. Plusieurs pays africains ont investi davantage dans le développement du sport, améliorant les infrastructures et les programmes de formation. Les équipes nationales africaines ont continué à participer régulièrement à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et certaines joueuses africaines sont devenues des figures emblématiques du football mondial.

Cependant, malgré les progrès réalisés, le football féminin en Afrique fait encore face à des défis tels que le manque de ressources financières, les stéréotypes de genre persistants et le manque d’infrastructures adéquates.

Néanmoins, l’engagement croissant en faveur de l’égalité des genres et le développement du sport offrent des perspectives encourageantes pour l’avenir du football féminin en Afrique.

Cas du Maroc

Le modèle de développement du football féminin au Maroc montre une progression graduelle, avec des investissements accrus de la part de la Fédération Royale Marocaine de Football et d’autres parties prenantes. Bien que des défis subsistent, les avancées réalisées jusqu’à présent et les initiatives en cours laissent entrevoir un avenir prometteur pour le football féminin au Maroc.

L’équipe nationale féminine du Maroc a progressé en participant à des compétitions internationales telles que la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (CAN) et les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Cette participation a contribué à accroître la visibilité du football féminin marocain sur la scène continentale et internationale.

Les Lionnes de l’Atlas ont participé cette année pour la première fois au Mondial de football féminin. Cette 1ère qualification a boosté toute une génération de jeunes filles marocaines en faisant naître des vocations footballistiques et dans un tour de table lors d’une rencontre dans un lycée à Mrirt province de Khénifra la grande majorité des jeunes filles rêvent d’être joueuses professionnelles de foot. De plus en plus de jeunes filles s’entrainent au football, une discipline qui se conjugue désormais au féminin.

La trajectoire et les résultats de l’équipe nationale masculine à la dernière coupe du monde au Qatar, a mis du jus dans le mental de la sélection féminine et avant la compétition en Australie, elles étaient motivées et ambitionnaient de rééditer l’exploit du onze masculin au Qatar.

Les résultats étaient au rendez-vous malgré les pronostics donnant l’équipe Marocaine sortante au 1er tour. Mais elle s’est rendue jusqu’en huitièmes de finale !

Ce qui a changé avec cette participation en Australie, c’est le fait de secouer les normes culturelles, loin du stéréotypage qui limitait la participation des femmes dans le sport. Cependant les perceptions concernant la place de la femme dans le sport en général et le football en particulier changent et offre des opportunités de développement vers d’autres défis.

Par Abderrazaq Mihamou, expert en digital et organisation, pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°08, Page 06, Édition du mois d’août 2023.