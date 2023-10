Air Transat vire vers le ciel africain via sa ligne directe Montréal – Marrakech

La compagnie aérienne canadienne Air Transat a annoncé ce 25 octobre 2023 l’ouverture d’une ligne directe vers Marrakech (Maroc) depuis l’aéroport international Yul Trudeau de Montréal (Canada). Lors d’une réception organisée aujourd’hui en début de soirée au Centre culturel et artistique PHI de la ville de Montréal, en présence de responsables des deux parties concernées par cette nouvelle offre de service aéronautique l’accent a été mis sur l’importance que revêt cette nouvelle expérience de Transat «qui réjouira l’importante communauté marocaine établie au Québec, de même que les adeptes de voyages sensibles à l’attrait indéniable de la ville ocre».

De gauche à droite : Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme, et Annick Guérard, Présidente et cheffe de la direction de Transat

Marrakech va ainsi être la première destination africaine , à l’année longue, d’Air Transat grâce à cette ligne qui est la Première à relier la ville impériale marocaine à l’Amérique du Nord, et ce, à partir du 12 juin 2024, date prévue pour le vol inaugural.

Par ailleurs, et selon un communiqué du transporteur aérien le rythme des vols sera comme suit : « du 12 juin au 24 octobre 2024, les vols reliant Montréal à Marrakech seront offerts les mercredis et samedis. La liaison sera ensuite maintenue une fois par semaine, les samedis, jusqu’au 20 avril« .

Et le communiqué d’jouter que « cette liaison sera opérée avec les appareils de nouvelle génération Airbus A321LR d’Air Transat, dotés d’une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d’émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie« .

Selon les données communiquées, les vols sont disponibles dès maintenant pour l’été 2024 -lhttps://www.airtransat.com/fr.CA/maroc/vols.

À propos d’Air Transat

Fondée à Montréal il y a plus de 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l’accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes et sur les côtes est et ouest-américaines. Air Transat est reconnue pour l’excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s’engage au profit d’une industrie du voyage soucieuse de l’environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d’importance à l’Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l’Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d’être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express