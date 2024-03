L’aide humanitaire marocaine aux Palestiniens au début du mois de ramadan “revêt un caractère inédit” selon le Président de l’ECOSOCC-UA

L’opération est en effet inédite car le Roi du Maroc, en sa qualité de Président du comité Al Qods, a pu obtenir que l’aide (destinée prioritairement aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées en ce début du mois sacré de Ramadan) soit acheminée d’abord du Maroc à Tel-Aviv par voie aérienne. Puis de Tel-Aviv , l’aide est acheminée par voie terrestre vers des destinations finales à Gaza et Al Qods . Ont été livrés ainsi en ce début du mois sacré du Ramadan : 25 tonnes de produits alimentaires ; 16 tonnes de lait ; 2000 paniers alimentaires au profit de 2000 familles de Jérusalem ; 500 repas servi quotidiennement au profit des habitants d’Al-Qods.

Par ailleurs, et selon une dépêche de la MAP, l’aide humanitaire acheminée, ce mardi 12 mars 2024, par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, sur Très Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “revêt un caractère inédit et éclaire de sa bienveillance les populations en détresse, notamment en ce début sacré du mois de Ramadan”, a affirmé, le même jour, à Addis-Abeba, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel de l’Union africaine (ECOSOCC-UA), Khalid Boudali.

“Dans le sillage des récentes hostilités qui ont ensanglanté Gaza, une lueur d’espoir émane du Royaume du Maroc, portée par une décision historique émanant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods. Cette décision transcendante, d’une portée tant humanitaire que diplomatique, revêt un caractère inédit et éclaire de sa bienveillance les populations en détresse, notamment en ce début sacré du mois de Ramadan”, a souligné M. Boudali dans une déclaration à la MAP.

“L’aide ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’érige en un acte de solidarité sans précédent, s’acheminant à travers les terres jusqu’à Gaza. Ce geste, d’une ampleur inouïe, inscrit le Maroc en tête des nations déployant une assistance directe en dépit des tensions. C’est ainsi que le Maroc devient le pionnier d’une percée humanitaire majeure, exprimant de façon tangible son soutien indéfectible envers le peuple palestinien, notamment envers ceux de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods”, a relevé le président de l’ECOSOCC-UA.

M. Boudali a ajouté que cette entreprise de secours, bien plus qu’un simple envoi d’aide, résonne comme un symbole fort de la compassion royale envers les populations souffrantes. “Elle s’ancre dans une tradition séculaire de solidarité active, véhiculant l’héritage d’un Royaume qui a toujours placé l’humanité au cœur de ses préoccupations. En effet, cette initiative humanitaire d’envergure trouve son élan dans la générosité sans bornes de Sa Majesté le Roi, qui, par sa propre initiative, prend en charge une part significative de cette assistance, notamment celle destinée aux nourrissons et aux enfants vulnérables”, a dit M. Boudali.

En ce mois sacré du Ramadan, cette assistance devient un véritable baume pour les âmes affligées, témoignant de la constance du Maroc dans son appui à la cause palestinienne, a-t-il noté.

“Dans ce geste altruiste et historique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI érige un pont d’espoir et de réconfort au-dessus des décombres de la souffrance, offrant au peuple palestinien une bouffée d’humanité dans un contexte marqué par les affres de la guerre et de la désolation”, a réaffirmé M. Boudali.

M. Boudali a tenu, au nom du Conseil Economique, Social et culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC) à exprimer la profonde gratitude du Conseil à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain pour leur geste humanitaire d’une grandeur exceptionnelle envers le peuple palestinien, relevant que cet “altruisme sans faille” et ce “leadership éclairé” sont des manifestations éclatantes de l’engagement du Maroc en faveur de la paix et de la solidarité régionale.

“En ces temps de tumulte, cette action inspirante illumine la voie vers un monde où la compassion et la fraternité prévalent”, a-t-il affirmé.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

Source : MAP (12 mars 2024)