Lancement du projet “Potentiels de la migration et de la réintégration sociale et économique” en faveur des MRE

La cérémonie de lancement du projet “Potentiels de la migration et de la réintégration sociale et économique” (POMIRE) a eu lieu, le 28 février 2024, à Tanger (Maroc).

Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a signé une convention de partenariat avec le département des Marocains résidant à l’étranger du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), pour le lancement du projet de partenariat visant à faciliter l’insertion économique des Marocains résidant à l’étranger (MRE), indique un communiqué du Conseil régional.

Financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), le “POMIRE” est mis en oeuvre par la GIZ, en partenariat avec le Conseil régional et le département des Marocains résidant à l’étranger, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Allemagne, visant à faire adhérer les Marocains résidant en Allemagne ainsi que les migrants résidant au Maroc au développement socio-économique du Royaume.

Selon la même source, ce projet se fixe pour objectif de mobiliser les compétences marocaines en Allemagne, sensibiliser quant à leur rôle dans le développement, accompagner les porteurs de projets pour créer des entreprises innovantes mettant en valeur leurs capacités, et moderniser les services d’intégration sociale et économique dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima au profit des MRE et autres.

Cette convention a été signée par le président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, le Secrétaire général du département des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Lamghari, et la directrice de la GIZ au Maroc, Kathrin Lorenz, en présence des membres du Conseil régional.

La signature de cet accord vise à renforcer l’engagement mutuel à réaliser le projet “POMIRE”, en établissant un cadre contractuel essentiel pour consolider la coopération entre le Maroc et l’Allemagne en matière de réintégration socio-économique des MRE dans la région, a-t-on souligné.

Cet accord ambitionne également de créer un dialogue permanent entre les deux parties, facilitant une coordination efficiente à différents niveaux, tant central que local.

Il vise également à promouvoir l’approche régionale de la migration et du développement, et à renforcer les capacités des acteurs locaux et à développer la recherche dans ce domaine.

Source : MAP