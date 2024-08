La Grâce Royale (à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple) au profit de 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis permettra une adhésion massive des agriculteurs, producteurs et cultivateurs de cannabis au processus de réglementation, eu égard à leur expertise dans le domaine, a indiqué, le 20 août 2024, à Rabat, le Directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj.

Dans une déclaration à la presse, M. El Guerrouj a souligné que cette Haute initiative Royale marque “une étape clé” et “un point d’inflexion vers l’élimination des superficies et des cultures illicites”, en les remplaçant progressivement par des cultures licites et des activités alternatives (…)

Cette Haute initiative, a poursuivi M. El Guerrouj, va permettre également d’ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour la population locale et le secteur privé, national ou international, outre l’amélioration des revenus et des conditions de vie de cette même population, dans un cadre légal et structuré. Elle va, en outre, permettre au programme de réglementation et de légalisation du cannabis de franchir une nouvelle étape pour la réussite de ce chantier, a-t-il dit.

De son côté, dans une déclaration à la MAP, M. Abderrafie Hamdi, directeur de la protection des droits de l’homme et du monitoring au Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a souligné que cette Haute initiative Royale garantira les droits des bénéficiaires de contribuer au développement local, et permettra leur intégration dans la nouvelle stratégie visant à réglementer les activités liées à la culture du cannabis et son usage à des fins médicales et industrielles, conformément à la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis.

La Grâce Royale est également en harmonie avec l’approche fondée sur les droits de l’homme, élaborée par l’organisation des Nations-Unies dans le cadre de sa stratégie mondiale de lutte contre la drogue, a-t-il relevé. (…)

Source : D’après des dépêches de la MAP

