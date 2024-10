Sport et politique : Le soutien de Ziyech pour la Palestine

Après s’être exprimé sur le conflit entre l’Israël et le Hamas, où plusieurs civils palestiniens ont perdu la vie, depuis le début des affrontements et apporté son soutien au peuple palestinien, avant de critiquer ouvertement le gouvernement marocain pour son silence, Ziyech risque-til de perdre sa place au sein de la sélection marocaine ?

« Clarifions une chose ! Maudite soit Israël, et tout autre pays qui soutient ce genre de comportement », a écrit Ziyech dans un premier post sur Instagram. Il ajoutera dans une seconde publication : « Mon dernier post, mon dernier message s’adressait également au gouvernement de notre pays, qui soutient le génocide, ainsi qu’à tous les autres pays qui le soutiennent. Honte à vous. J’en ai assez ».

Quelques heures après la publication de ce second post qui a soulevé une grosse polémique, l’international marocain l’a finalement supprimé. Les supporters marocains se sont interrogés sur les réelles motivations de Ziyech en publiant ce deuxième post. De son côté, la Fédération royale marocaine de football s’est abstenue de tout commentaire sur le sujet. « La prise de position de Ziyech a surpris tout le monde, y compris ses coéquipiers en équipe nationale marocaine», ont affirmé certains supporters

« Ziyech, vous êtes notre star et notre frère, et nous vous respectons, et nous ne vous attaquerons pas. Il est de votre droit, et même de votre devoir, d’exprimer votre position sur la question palestinienne », a pour sa part réagi Omar Cherkaoui, professeur d’université, dans un post sur Facebook, notant en revanche que « accuser le gouvernement de soutenir le génocide contre le peuple palestinien, c’est de la légèreté et de l’inconséquence. Et heureusement que vous avez supprimé ce post, même si ses effets persistent. Au moins, la suppression joue en votre faveur et non contre vous ».

D’autres supporters marocains ont apprécié et partagé le post de Ziyech, évoquant des craintes quant à son avenir au sein des Lions de l’Atlas. «Sa présence ou non dans la liste de l’équipe nationale pour les prochaines trêves internationales dépendra de facteurs techniques, qui restent à la discrétion du sélectionneur national, Walid Regragui», ont-ils déclaré.

Pour rappel, la star de Galatasaray était l’un des premiers sportifs à exprimer publiquement son soutien à la Palestine après l’éclatement du conflit israélo-palestinien à Gaza en octobre dernier.

Ziyech n’est pas un citoyen comme les autres, il n’a rien à faire d’une quelconque suspension au sein de l’équipe du Maroc, c’est quelqu’un qu’on ne peut pas acheter, il écoute son coeur. Quand un journalise néerlandais lui a demandé les raisons de son choix pour du Maroc au lieu de son pays natal, car il possède aussi la nationalité néerlandaise, Ziyech lui a répondu que c’est le choix du coeur.

D’ailleurs, après son soutien à la Palestine, Ziyech a publié sur son compte Instagram une image de deux enfants brandissant les drapeaux de la Palestine et du Liban au milieu des décombres, avec la légende «écrite en arabe» (Paix et sécurité). Avec cette publication, le Lion de l’Atlas exprime sa solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza et le Liban dont certaines régions sont la cible d’attaques de la part des forces d’occupation israéliennes.

Soulignons que Ziyech n’est pas le seul joueur de foot-ball à soutenir la Palestine, avant lui il y a la star du foot mondial Cristiano Rolando qui soutient ce pays financièrement.

Espérons voir Ziyech au sein de l’équipe marocaine, ça serait dommage de se passer du maestro !

Par Mustapha Bouhaddar, pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°08, page 6, Édition Octobre 2024