Le Forum Économique Social et Environnemental (FORESE) se positionne comme un catalyseur de changement au cœur du développement durable du Maroc. Notre plateforme unique fusionne expertise, créativité et action pour relever les défis contemporains de notre société.

Qui sommes-nous ?

Un think-tank agile et inclusif, ancré dans les réalités marocaines et ouvert sur le monde. Le FORESE rassemble des esprits brillants et engagés de tous horizons : universitaires, entrepreneurs, décideurs politiques, militants associatifs et citoyens visionnaires.

Notre mission

Nous œuvrons à l’émergence d’un Maroc prospère, équitable et écologiquement responsable. Notre approche holistique vise à :

1. Décrypter les enjeux complexes de notre époque

2. Concevoir des solutions innovantes et adaptées au contexte marocain

3. Mobiliser les acteurs clés pour une mise en œuvre efficace

Nos axes d’intervention

¨ Économie durable : Promouvoir une croissance inclusive et génératrice d’emplois décents

¨ Justice sociale : Lutter contre les inégalités et favoriser l’accès universel à l’éducation et à la santé

¨ Transition écologique : Développer des stratégies pour un Maroc résilient face au changement climatique

¨ Gouvernance participative : Renforcer l’engagement citoyen et la démocratie locale

Nos modes d’action

¨ Organisation de débats publics et colloques de haut niveau

¨ Publication d’études et de rapports d’experts

¨ Incubation de projets innovants à impact social et environnemental

¨ Formations et accompagnement des porteurs de projets, en particulier les jeunes et les femmes

¨ Collaboration avec les institutions nationales et internationales

Le FORESE en bref

¨ Un espace de dialogue ouvert et constructif

¨ Un laboratoire d’idées audacieuses

¨ Un incubateur de projets transformateurs

¨ Un réseau d’influence au service du développement durable

Rejoignez le FORESE et participez à la construction d’un Maroc innovant, solidaire et durable. Ensemble, transformons les défis en opportunités pour un avenir meilleur.

Notre engagement

Penser globalement, agir localement, pour un impact durable à l’échelle mondiale.

(1) Au sujet d’EL Mostafa ABKARI

Président du forum Economique, Social et Environnemental, El Mostafa Abkari s’attache à contribuer activement aux réflexions et aux actions qui peuvent faire progresser notre société.

Après des études de troisième cycle en gestion des entreprises à l‘université Hassan II commémorées par deux CES en techniques des assurances, il a entamé un début de carrière dans le secteur des assurances et de la banque.

Ayant obtenu un « MBA recherche » de l’école des sciences de la gestion affiliée à l’université du Québec à Montréal, il est ctuellement, Cadre dans un établissement de crédit à Casablanca.

Par ailleurs :

Il a assuré la fonction de Coordonnateur du comité de contrôle financier et est membre du conseil national du parti socialiste unifié;

Il est membre du comité directeur du Centre d’Études et de Recherches Mohamed Bensaid Ait Idder;

Il a enseigné dans plusieurs établissement d’études supérieures.

Par El Mostapha Abkari pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°10, page 07, Édition de Décembre 2024