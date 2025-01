Le consulat général du Maroc à Montréal se dote d’un nouveau siège

Les nouveaux locaux du consulat général du Maroc à Montréal ont été inaugurés le mercredi 15 janvier 2025, lors d’une cérémonie tenue en présence de plusieurs responsables marocains et canadiens.

Conjuguant modernité et tradition, ce nouveau siège offre le cadre idoine pour fournir des prestations de qualité à la communauté marocaine et constitue aussi un lieu d’échanges et de rencontres pour la diaspora, a souligné à cette occasion la Consule générale du Maroc à Montréal, Mme Soreya Jabry.

Mme Jabry a rappelé la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure la communauté marocaine à l’étranger, rappelant à cet égard les hautes instructions du Souverain pour une restructuration du cadre institutionnel régissant les affaires des Marocains du monde.

Ce nouvel élan de réorganisation institutionnelle vise à mieux encadrer, soutenir et répondre aux besoins et attentes des Marocains résidant à l’étranger (MRE), a ajouté la Consule générale lors de cette cérémonie marquée par la présence de la ministre fédérale canadienne des Langues officielles et ministre associée à la Sécurité publique, Rachel Bendayan, outre plusieurs élus, députés et membres du corps diplomatique et consulaire accrédité à Montréal.

Il s’agit aussi de mettre en oeuvre toutes les facilitations et simplifications des procédures administratives et consulaires au profit des MRE, a affirmé Mme Jabry, notant que le nouveau siège du consulat permettra d’offrir des prestations digitalisées grâce à un système de numérisation de pointe pour le traitement des données, améliorant ainsi considérablement la qualité des prestations fournies.

De son côté, le directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Fouad Kadmiri, a passé en revue les efforts visant à renforcer l’action consulaire au Canada avec notamment l’ouverture en 2021 du consulat général du Royaume à Toronto.

M. Kadmiri a souligné que les nouveaux locaux offrent un cadre d’accueil agréable avec pour objectif de fournir des prestations à la hauteur des attentes des Marocains établis au Canada.

Pour sa part, Mme Bendayan a souligné le dynamisme des Marocains établis à Montréal, notant que cette communauté participe activement à la vie économique et culturelle de la métropole canadienne.

La ministre, qui n’a pas caché sa fierté de ses origines marocaines, a aussi mis en avant la contribution de la communauté marocaine à la vitalité de la ville de Montréal et à la prospérité du Canada.

Quant au chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc au Canada, Mohamed El Mahdi Gaouane, il a mis en avant l’engagement indéfectible du Maroc envers ses citoyens résidant à l’étranger ainsi que la force des liens entretenus par les Marocains du monde avec leur pays d’origine.

M. Gaouane a aussi souligné l’importance de la restructuration institutionnelle des instances chargées des affaires des MRE en vue de mieux répondre aux besoins de cette communauté.

Le nouveau siège du consulat à Montréal, qui reflète la richesse et l’authenticité de la culture du Royaume à travers notamment les formes géométriques singulières du Zellige marocain, dispose de locaux accueillants et fonctionnels et est doté des dernières technologies pour offrir des prestations à la hauteur des attentes des Marocains résidant au Canada.

