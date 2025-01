Maroc : Attaques terroristes avortées ce 26 janvier 2025

Selon une dépêche de la MAP datée du 26 janvier 2025, des forces sécuritaires marocaines ont mis en échec un plan terroriste imminent visant l’exécution d’attentats à l’explosif sur le territoire national.

L’opération menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), sur la « base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) » a permis l’arrestation aux premières heures de dimanche, 26 janvier 2025, de quatre éléments extrémistes affiliés à l’organisation terroriste Daech dans la région de Had Soualem dans la province de Berrechid.

Les perquisitions menées dans les repères des présumés terroristes ont permis de saisir une grande quantité d’ingrédients chimiques, des composantes électroniques, des câbles électriques et des rubans adhésifs; le destiné à la fabrication d’explosifs ainsi que leur détonateurs.

Il est à souligner que l’enquête ayant permis l’arrestation des présumés terroristes fut déclenché quand la DGST est tombée sur une vidéo où les suspects prêtaient “allégeance et fidélité” à l’organisation terroriste “Daech”, tout en s’engageant à commettre des actes terroristes imminents.

La surveillance serrée des suspects a permis de géolocaliser les endroits où furent achetés les ingrédients pour fabriquer les explosifs ainsi que les cibles à détruire aux cours des attentats terroristes projetés.

La dépêche de la MAP souligne que « les informations des services de renseignements, corroborées par les procédures d’investigation, indiquent que les suspects avaient l’intention de perpétrer des opérations subversives à l’aide de matières explosives, avant de rejoindre les camps de l’organisation “Daech” dans la région du Sahel ».

Et la MAP de conclure que « les quatre mis en cause interpellés ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du Parquet en charge des affaires de terrorisme afin d’élucider toutes les éventuelles ramifications de cette cellule avec les organisations terroristes régionales et internationales, et d’identifier et interpeller tous les éléments de cette cellule terroriste« .

La Rédaction avec la MAP