LGV Kénitra- Marrakech : La marche du développement prend de la vitesse!

Alors que son voisin immédiat investit dans la fabrication d’un « ennemi héréditaire chimérique », multipliant les fermetures (frontières terrestres, espace aérien, gazoduc…), le Maroc, quant à lui, sous l’impulsion de son Souverain, SM Mohammed VI, investit dans la Paix, le développement tous azimuts de (toutes) ses provinces ainsi que dans l’ouverture sur le Monde, s’imposant comme le passage obligé entre l’Occident d’une part et l’Afrique et le Moyen-Orient d’autre part.

C’est ainsi que dans la foulée des grandes initiatives Royales politico-économiques et environnementales; déjà réalisées ou en cours de réalisation (énergies renouvelables, interconnexion des bassins versants pour créer des « autoroutes de l’eau« , ports Tanger-Med et Dakhla pour booster l’initiative Royale de l’Atlantique…) le Souverain Marocain vient de lancer, ce jeudi 24 avril 2025, les travaux pour réaliser la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, d’une longueur d’environ 430 kilomètres et permettant aux trains de rouler à 350Km/h; Un pas de plus vers l’optimisation du transport intermodal marocain (terrestre, maritime et aérien).

En effet, ce projet de la LGV Kénitra-Marrakech (qui s’inscrit dans le cadre d’un projet structurant d’environ 9 milliards d’Euros consacrés au rajeunissement du matériel roulant de l’ONCF (*) par l’acquisition de 168 trains, à la création de 3 réseaux de transport métropolitain au niveau des agglomérations de Casablanca, Rabat et Marrakech ainsi qu’à la création d’unités industrielles de fabrication ferroviaire et de maintenance) va permettre également de desservir les aéroports de Rabat, Casablanca et Marrakech. Ceci sans oublier la réduction des distances temporelles entre plusieurs villes marocaines. C’est ainsi que Tanger ne sera plus qu’à 1 heure de Rabat, qu’à 1h40 de Casablanca et qu’à 2h40 de Marrakech.

De tels projets structurants et d’envergure dans un pays qui n’a pas de pétrole et dont les moyens économiques sont relativement limités par rapport à d’autres pays de la région, prouvent si besoin en est, que le Maroc, sous la conduite éclairée de son Souverain, œuvre pour la paix et l’intégration, économique et politique, régionales, et ce, tout en restant ouvert avec la ‘’main tendue’’ à tous les pays du Monde. Cette marche pour le développement et la Paix avait été lancée dans la foulée de la Marche Verte, sous le règne de feu Hassan II. Elle continue de plus belle sous le règne de son fils SM Mohammed VI.

Mounir El Atlassi pour « Témoignages et Analyse«

________

NOTE :

(*) ONCF = Office National des Chemins de Fer.