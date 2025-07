SINA Montréal 2025 : L’immobilier qui  relie la diaspora et l’Algérie

Auréolée de ce succès, Sina Events prépare déjà la quatrième édition de Sina Paris, qui se tiendra les 24, 25 et 26?octobre 2025 à l’Espace Charenton

La seconde édition du Salon de l’immobilier neuf algérien au Canada, s’est tenue du 21 au 23 juin 2025 au Palais des Congrès de Montréal. Une trentaine de promoteurs agrées issus de plusieurs wilayas du pays ainsi que des banques ont pris part à cet événement organisé par Ok Communication et Evénementiel Agence pour répondre aux besoins et aux aspirations de la communauté algérienne établie au Canada et aux USA. Outre les stands d’exposition où sont données aux visiteurs de précieuses informations sur les démarches administratives et financières à suivre pour l’acquisition d’un bien immobilier en Algérie, des conférences, tables-rondes et des ateliers animés par des experts du secteur étaient également au programme. Les intervenants ont abordé des thèmes variés, tels que les aspects juridiques de l’achat immobilier en Algérie, les tendances du marché, les financements disponibles et les conseils pratiques pour réussir un investissement à l’étranger, ainsi qu’un focus sur les opportunités existantes dans les wilayas du pays. Une aubaine pour les nombreux visiteurs du ce Salon qui gagne en maturité pour découvrir une variété de biens ; acquérir des connaissances précieuses et poser des questions directement aux professionnels du secteur concerné sur les aspects juridiques, financiers et administratifs liés à l’achat immobilier en Algérie.

« Ce salon représente également une occasion inestimable pour les promoteurs immobiliers algériens de présenter leurs projets à une audience ciblée, tout en établissant des contacts avec des investisseurs potentiels. La communauté algérienne au Canada, qui est en constante expansion, cherche de plus en plus à investir dans son pays d’origine, et cet événement vise à faciliter cette démarche en offrant un cadre propice à la mise en relation des acteurs du marché », ont estimé les organisateurs. Cette rencontre dédiée à l’immobilier neuf s’adresse spécifiquement à la diaspora algérienne du Canada et d’Amérique du Nord, en quête de projets immobiliers fiables, accessibles et conformes, dans son pays d’origine. Il réunit, dans un cadre professionnel, les promoteurs les plus sérieux d’Algérie, ainsi que des experts en droit, fiscalité et financement ; ont fait savoir les organisateurs. Il s’agit du seul salon international consacré à l’immobilier algérien à se tenir à l’international notamment en Amérique du Nord. A l’instar de celui organisé à Paris, cet événement permet aux visiteurs d’obtenir des réponses directes, sans intermédiaires, sur des projets immobiliers concrets en s’imposant comme une plateforme socio-économique, commerciale et citoyenne, reliant durablement la diaspora à son pays d’origine.

Près de 2000 visiteurs en 3 jours

« Les salons à l’étranger offrent une opportunité unique pour les pays de renforcer les liens avec leur diaspora, ainsi que d’attirer l’attention des investisseurs étrangers. Cela est particulièrement vrai pour le marché immobilier, qui bénéficie grandement des investissements étrangers », a t –on ajouté. A l’instar de la précédente édition (2024), le SINA Montréal 2025 a connu un franc succès. Pendant trois jours, du 21 au 23 juin 2025, pas moins de 1?780 visiteurs ont franchi les portes du Palais des Congrès de Montréal pour s’informer sur le marché immobilier neuf en Algérie. Auréolée de ce succès, Sina Events prépare déjà la quatrième édition de Sina Paris, qui se tiendra les 24, 25 et 26?octobre 2025 à l’Espace Charenton. Dans ces deux événements (Montréal et Paris), « on ne laisse rien au hasard. Pour les projets immobiliers neufs, nous sélectionnons uniquement les promoteurs qui respectent les normes de construction, les normes administratives, et les exigences commerciales. Ceux qui livrent, ceux dont les permis sont conformes, ceux dont les projets sont déclarés, et surtout : ceux qui respectent leurs engagements », a tenu à préciser au site Sina Events Sofiane Ouhab, fondateur du premier salon de l’immobilier neuf algérien, à Paris et à Montréal.

