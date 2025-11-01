Forum INCYBER Canada 2025 : La souveraineté numérique au cœur de la cybersécurité

Par Ahcene Tahraoui (Montréal, Canada)

Le Palais des congrès de Montréal a abrité les 14 et 15octobre derniers le Forum INCYBER Canada 2025. Près de 4 000 experts, décideurs, fournisseurs de solutions, représentants gouvernementaux et autres professionnels du domaine ont pris part à cette 3e édition pour débattre du thème « La souveraineté numérique au cœur de la cybersécurité».

Cinq scènes thématiques dédiées aux débats et présentations techniques sur l’ensemble des champs de la cybersécurité et de la confiance numérique ont été mises en place. La scène principale qui a réuni de hauts représentants institutionnels et les grands décideurs du secteur a connu des débats fructueux autour des enjeux majeurs de la cybersécurité et du numérique. Les menaces pouvant cibler ce secteur d’activité.

Le progrès qu’ a connu la cybersécurité, l’ intelligence artificielle, le rôle des États dans cet environnement technologique étaient quelques thèmes abordés par les autres ateliers de réflexion. Les intervenants ont plaidé pour une coopération internationale collective précisant que la cybersécurité n’est pas seulement un sujet technique, mais un enjeu de souveraineté, d’économie et de stabilité démocratique. Prenant la parole, la cheffe du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), Caroline Xavier, a insisté sur la nécessité d’ investir dans ce domaine technologique : «C’est un impératif de résilience nationale et économique.» a-t-elle soutenu, ajoutant que les organisations publiques et privées doivent se mettre au diapason de cette révolution numérique en veillant à la conformité réglementaire et en intégrant les principes du Security by design et de la formation continue.

Pour la dirigeante du CST, la cybersécurité n’est pas seulement cet ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques d’un État, d’une entreprise, etc. Elle constitue une composante de la sécurité nationale au même titre que la défense ou la santé publique. La résilience ne se décrète pas, elle s’anticipe et s’investit, dira-t-elle . Gilles Bélanger, ministre québécois de la Cybersécurité et du Numérique, a évoqué les actions entreprises par les pouvoirs publics en matière de coopération locale et internationale afin de renforcer la défense du Canada dans ce domaine. Dans la même optique, le ministre a fait état de la signature, prochainement, d’un accord opérationnel avec le Centre de cybersécurité de Belgique, portant sur « le partage d’informations anonymisées, l’investigation numérique et les échanges de formation».

Il s’ est intéressé par ailleurs au sujet de l’ heure, l’ intelligence artificielle qui permet de nos jours aux machines d’effectuer des tâches typiquement associées à l’intelligence humaine, plaidant pour une gouvernance responsable de l’IA dans les administrations publiques.

L’ intervention de Jacques Ramsay, Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique a porté sur la souveraineté et la stabilité institutionnelle. « La cybersécurité n’est plus un sujet de niche : elle est fondamentale pour la souveraineté, l’économie et la stabilité. » .

Le représentant de la Pologne à ce forum a appelé au renforcement de la coopération entre l’ Europe et l’Amérique du Nord . « La sécurité transatlantique ne se construira pas seule : à nous de mener le changement. » a t-il plaidé.

Ce conclave des spécialistes de la communauté cybersécurité canadienne et internationale a pour objectifs de «répondre aux défis de la cybersécurité en abordant de manière décloisonnée l’ensemble des enjeux liés à la sécurité de l’espace numérique , améliorer la résilience des entreprises face aux menaces, dans un paysage numérique en plein bouleversement» .

Il s’ agit également selon les initiateurs de cette rencontre scientifique de promouvoir un espace numérique de confiance, respectueux des valeurs ancrées au Canada. Selon des indications, seulement 12,9% des entreprises québécoises avaient un budget consacré à la cybersécurité en 2024.En 2025, 17,4% des entreprises prévoyaient de prendre de nouvelles mesures en cybersécurité ou prendre des mesures supplémentaires. A l’ère du travail en ligne aussi bien à domicile qu’en entreprises , des cybermenaces persistantes et sophistiquées continuent de se multiplier, mettant en péril la sécurité nationale et l’économie canadienne, alertent des spécialistes du domaine.