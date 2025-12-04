Vient de paraître : Mes Zones de guerre, de Sylvain DesJardins. Récits d’ un reporter en territoires hostiles

Par Ahcène Tahraoui (Montréal. Canada)

Comprendre les conflits à travers les humains qui les vivent, c’ est l’aspect qu’ aborde l’auteur dans ce premier livre édité récemment aux éditions La Presse.

Mes Zones de guerre, récits d’ un reporter en territoires hostiles est le titre du premier ouvrage que vient de publier, aux éditions La Presse basées à Montréal, Sylvain DesJardins, journaliste à Radio Canada pendant une quarantaine d’années.

Sur 248 pages, l’ auteur relate ses missions de 2001 à 2021 en Afghanistan, à New York pour les attentats de 2001, en République démocratique du Congo, en Irak, au Darfour, en Tunisie, au Nigéria et en Europe ou il était correspondant de ce média public.

« Ce livre est un ensemble de récits. Celui de mes zones de guerre. En toile de fond: la description d’ une quête, celle d’ un journaliste motivé par le goût d’apprendre, de communiquer, et le désir de se trouver là où ça se passe, pendant que l’ histoire s’ écrit », note Sylvain DesJardins. Et d’ ajouter :« Les destinations dans des zones hostiles se sont enchaînées. En les mettant bout à bout, j’ ai vu une sorte de fil se dégager. Et j’ ai pensé qu’ ‘il y avait un intérêt potentiel à raconter, à aborder simplement et franchement tout ce dont on ne parle pas assez ».

L’ auteur ne raconte pas la guerre en elle-même, le déroulement des combats. Il tendait son micro aux victimes et leur drame en allant à la rencontre des femmes, des hommes et des enfants, des chefs de guerre et des rebelles en sont parties prenantes.

Pour ce reporter , c’est par leurs voix que la guerre se raconte. « Les correspondants de guerre espèrent toujours que leurs récits, leurs textes, leurs images vont avoir un tel impact, que les choses vont changer. Parfois, de manière un peu exagérée. Faire découvrir des événements, des faits graves à nos concitoyens, ça peut, oui, avoir des effets directs sur les politiques, sur les décideurs, sur les organisations humanitaires, et sur la population en général ».

En conclusion de ce livre qui se lit d’ une traite, Sylvain DesJardins souligne : « En ajoutant ma petite pierre dans la couverture des guerres, de mes zones de guerre, conclut-il, j’ai entretenu l’espoir de provoquer un éveil, une prise de conscience, aussi minime soit-elle, chez quelqu’un, quelque part. Même modeste, cet effet là m’a toujours semblé honorable. » .

Sylvain Desjardins est un journaliste et correspondant de guerre québécois renommé, principalement connu pour sa longue carrière (près de quarante ans) à Radio-Canada. Il prend sa retraite de Radio-Canada en 2023. Il a couvert de nombreux conflits majeurs sur le terrain, notamment les guerres en Afghanistan, en Irak, en République Démocratique du Congo, en Indonésie, au Soudan, et dans d’autres régions d’Afrique, principalement pour l’émission Dimanche-Magazine. Il a également été correspondant pour la radio et la télévision de Radio-Canada en Europe pendant plusieurs années avant de rejoindre l’équipe du Téléjournal national. Depuis sa retraite, il partage son expérience à travers des conférences.