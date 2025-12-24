Lions de l’Atlas : Une Victoire Sous le Signe de l’Engagement Royal

Par Abderrazaq MIHAMOU (Rabat, Maroc) pour Maghreb Canada Express

Dans une ambiance électrique malgré une météo capricieuse, le Maroc s’est imposé face aux Comores lors d’une rencontre qui restera gravée dans les mémoires, moins pour le score que pour l’image forte de solidarité offerte par le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Un Prince donnant l’exemple

Dès le coup d’envoi, l’attention du public et des observateurs s’est portée sur la tribune officielle. Alors qu’une pluie battante s’invitait sur la pelouse, le Prince Moulay El Hassan a marqué les esprits par un geste de grande humilité. En choisissant de suivre la partie et de lancer les protocoles sans l’usage d’un parapluie, bravant les intempéries aux côtés des supporters et des joueurs, le Prince a envoyé un message de résilience et de proximité.

Ce choix, largement salué sur les réseaux sociaux par un « Bravo notre Prince« , symbolise une nouvelle génération de leadership : celle qui ne craint pas de partager les conditions du terrain avec ses concitoyens.

Le match : Une domination marocaine

Sur le rectangle vert, les Lions de l’Atlas ont su transformer cette énergie positive en performance :

* Maîtrise technique : Malgré un terrain glissant, les Marocains ont affiché une possession de balle supérieure, étouffant les tentatives de contre-attaques comoriennes.

* Solidité défensive : Face à une équipe des Comores courageuse et bien organisée, la charnière centrale marocaine est restée impériale.

* L’efficacité au rendez-vous : Les opportunités créées ont fini par payer, permettant au Maroc de sécuriser une victoire essentielle pour la suite de la compétition.

Ce qu’il faut retenir

Au-delà du résultat sportif, cette soirée a célébré l’union entre le trône et le peuple. Le courage tranquille du Prince Héritier a agi comme un véritable catalyseur pour les joueurs, rappelant que dans le sport comme dans la vie nationale, l’effort ne s’accommode pas de confort.

« Un moment de pure communion nationale où le protocole s’est effacé devant la passion du drapeau. »

Bravo SAR My El Hassan

Bravo Diaz et Bravo Kaabi

Dima Maghrib