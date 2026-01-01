CAN MAROC 2025 : Quand les Lions de l’Atlas font taire les « semeurs des reproches à tout vent »…

Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU

Alors que les ondes et les réseaux sociaux bruissaient de critiques parfois acerbes, voire injustifiées, l’équipe nationale du Maroc a répondu de la meilleure des manières : par les chiffres et la maîtrise. Avec une première place sécurisée et un total de 7 points, Walid Regragui et ses hommes ont prouvé que le patronyme de « demi-finaliste mondial » n’était pas usurpé.

Depuis le début de la compétition, une certaine frange de « spécialistes » et de commentateurs négatifs semblait attendre le faux pas. Tactiques jugées trop prudentes, gestion de l’effort remise en question… les critiques pleuvaient sur Walid Regragui. Pourtant, la réalité du terrain vient de balayer ces analyses de comptoir.

La maîtrise du tempo : une force tranquille

Ce que les détracteurs ont confondu avec de la passivité n’était en réalité qu’une maîtrise absolue du rythme. Le Maroc de Regragui a appris à ne plus s’épuiser inutilement. Les Lions savent désormais quand accélérer, quand conserver le ballon et, surtout, quand porter l’estocade. Cette capacité à « monter en charge » au moment opportun est la marque des grandes équipes, celles qui gèrent une compétition sur la durée et non sur un simple coup d’éclat.

Contre des adversaires venus pour casser le jeu, le Maroc a su rester serein. Cette gestion intelligente de l’énergie est une réponse directe à ceux qui doutaient de la fraîcheur physique du groupe.

7 points et une première place : Le bilan comptable est indiscutable

Que peuvent encore demander les détracteurs ? Avec deux victoires et un match nul, le Maroc termine en tête de son groupe.

7 points récoltés sur 9 possibles.

Une solidité défensive retrouvée.

Une animation offensive qui sait se montrer tranchante.

Vouloir critiquer un sélectionneur qui remplit tous ses objectifs contractuels et sportifs relève désormais de la mauvaise foi. Regragui a bâti un groupe solidaire, capable de faire le dos rond sans jamais rompre, et de piquer dès que l’espace se crée.

La vérité du rectangle vert

Le football est un sport de résultats. Aujourd’hui, le Maroc est là où il doit être : au sommet de sa poule, prêt à aborder la phase à élimination directe avec confiance et maturité. Pour les « parleurs », il est temps de ranger les critiques au vestiaire et de laisser place au soutien national. Car si cette équipe a prouvé une chose, c’est qu’elle sait exactement où elle va.

Résultats de la journée (Clôture de la phase de poules)

Voici le récapitulatif des scores qui confirment la hiérarchie de ce groupe :

Maroc 3 – 0 Zambie : Une victoire maîtrisée qui valide la première place.

: Une victoire maîtrisée qui valide la première place. RD Congo 0 – 0 Tanzanie : Un match nul qui permet aux Congolais de se qualifier, laissant la Tanzanie à quai.

L’apothéose de la soirée :

Dans les Fan Zones, l’ambiance a basculé dans l’euphorie dès le premier but. Ce score sans appel de 3-0 contre la Zambie n’est pas seulement une victoire comptable, c’est une démonstration de force. Les supporters ont vibré devant une équipe qui a su accélérer quand il le fallait, prouvant une montée en puissance physique et tactique. Les chants à la gloire des Lions de l’Atlas ont couvert le son des écrans géants, célébrant une équipe qui termine en tête avec panache.

Un message clair envoyé à la concurrence

Le bilan est sans appel pour les détracteurs : avec 7 points et une différence de buts flatteuse, le Maroc sort des poules en patron.

Les Fan Zones ne s’y trompent pas : l’optimisme est désormais total. Ce n’est plus seulement une équipe qui avance, c’est tout un peuple qui voit en cette victoire contre la Zambie le signe avant-coureur d’une épopée historique. Les Lions maîtrisent leur sujet, gèrent leur rythme, et la fête qui s’est prolongée tard dans la nuit dans toutes les villes du pays en est la meilleure preuve.

Rendez-vous en huitièmes, avec la même ferveur DIMA MAGHRIB