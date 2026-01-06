CAN MAROC 2025 : Une Nuit de Football, d’Émotion et de « Tamaghrabiyte »

Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU

La capitale du Royaume a vibré ce dimanche 4 janvier au rythme de deux affiches de haut vol. Si le Maroc a assuré l’essentiel dans une ambiance électrique marquée par la ferveur de la Famille Royale, le choc nocturne entre le Cameroun et l’Afrique du Sud a tenu toutes ses promesses de « Combat de Titans ».

Le Maroc se libère dans la douleur, la passion en tribune

Le premier acte de cette journée de football à Rabat a vu les Lions de l’Atlas s’imposer face à un adversaire coriace. Malgré une domination territoriale écrasante et une possession de balle largement en leur faveur, les hommes de Walid Regragui ont longtemps buté sur un mur défensif bien organisé.

Le score final, 1 à 0 but marqué par SI BRAHIM DIAZ, ne reflète qu’en partie la physionomie du match. Si la supériorité technique marocaine était évidente, il aurait fallu attendre un éclair de génie en seconde période pour voir le stade exploser. Ce « petit score » suffit néanmoins au bonheur des supporters, tant la délivrance fut intense.

L’image forte : La « Tamaghrabiyte » au sommet de l’État.

Au-delà du rectangle vert, c’est en tribune d’honneur que l’émotion a atteint son paroxysme. La présence de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija a transcendé l’événement.

Au moment du but libérateur, loin de la rigueur du protocole habituel, le Prince et la Princesse ont laissé éclater une joie spontanée et sincère. Ces images, déjà virales, témoignent de cette « Tamaghrabiyte » profonde : cet attachement viscéral aux couleurs nationales qui unit le peuple et la Monarchie dans une même communion. Voir la jeunesse royale exulter ainsi a rappelé que, face au drapeau, l’émotion ne connaît pas de hiérarchie.

20H00 : Le choc des Titans tient ses promesses

Une fois la ferveur marocaine retombée, la pelouse de Rabat accueillait ce que les observateurs appelaient déjà le « vrai choc » de ce groupe : Cameroun vs Afrique du Sud.

Ce fut une bataille de chaque instant, un affrontement physique et tactique d’une intensité rare. Les Lions Indomptables et les Bafana Bafana se sont rendus coup pour coup dans un match à haute tension.

L’Afrique du Sud a longtemps cru pouvoir accrocher le nul, faisant preuve d’une fluidité technique remarquable. Cependant, la puissance athlétique et l’expérience des grands rendez-vous ont fini par peser en faveur des Camerounais. Le verdict : Le Cameroun l’emporte 2 buts à 1, s’adjugeant une victoire cruciale pour la suite de la compétition au terme d’un match qui aura tenu les spectateurs en haleine jusqu’au coup de sifflet final.

Conclusion d’une journée historique

Le Maroc s’endort ce soir sous le signe de la victoire. Entre la solidarité nationale affichée par la Famille Royale et le spectacle de classe mondiale offert par les géants africains, le 4 janvier 2026 restera gravé comme une date où le football a servi de pont entre l’excellence sportive et l’identité marocaine.

Les Lions de l’Atlas sont lancés, et le tournoi, lui, ne fait que commencer à s’enflammer.

DIMA MAGHRIB (2)

(1) Tamaghrabiyte = Marocanité

(2) Dima Maghrib = Le Maroc pour toujours