CAN 2025 : Les Guépards du Bénin, de la résistance héroïque au naufrage fatal

Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU

Le verdict est tombé pour le groupe du Bénin dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Entre les pelouses ensoleillées d’Agadir et l’ambiance électrique de Fès, les supporters béninois sont passés par toutes les émotions. Si la solidarité face aux Pharaons d’Égypte restera comme un moment fort du tournoi, la réalité du haut niveau a fini par rattraper les hommes de Gernot Rohr face à l’armada nigériane.

L’exploit inachevé d’Agadir : Le mur béninois a fait trembler l’Égypte

Il y a quelques jours à peine, le stade Adrar d’Agadir était le théâtre d’une démonstration de résilience. Face à une équipe d’Égypte portée par ses cadres habituels, le Bénin a livré un match référence sur le plan tactique. Solidement organisés en bloc bas, les Guépards ont réussi l’exploit de couper les lignes de transmission égyptiennes, plongeant Mohamed Salah et les siens dans un doute profond.

Pendant plus de 90 minutes, le Bénin a fait vivre un véritable calvaire aux Pharaons, incapables de trouver la faille dans ce verrou jaune. Ce match nul héroïque (ou cette courte défaite aux allures de victoire morale) avait laissé entrevoir un espoir de qualification. Malheureusement, l’énergie dépensée dans cette bataille d’Agadir semble avoir pesé lourd dans les jambes béninoises pour la suite.

Le naufrage de Fès : Le Nigéria trop fort, le Bénin recalé

Le retour à la réalité a été brutal hier soir au complexe sportif de Fès. Face à un Nigéria en pleine possession de ses moyens, le Bénin n’a pas existé. Le « match à sens unique » que craignaient les observateurs a bien eu lieu. Les Super Eagles, portés par une attaque foudroyante, ont pilonné la défense béninoise pour s’imposer sur un score sans appel de 4 buts à 0.

Cette défaite cinglante scelle le destin des Guépards : le Bénin est officiellement éliminé de la compétition. Malgré leur courage initial, le manque de profondeur de banc et la différence de puissance athlétique ont eu raison de leurs ambitions continentales.

Demain : Algérie – RD Congo, le choc des incertitudes

Alors que le Bénin s’apprête à plier bagage, les yeux se tournent désormais vers l’entrée en lice de l’équipe d’Algérie. Les Fennecs débutent leur tournoi demain face à une équipe de la République Démocratique du Congo (RDC) plus imprévisible que jamais.

Sur le papier, l’Algérie part avec les faveurs des pronostics grâce à sa force technique et son expérience. Toutefois, la RDC de Sébastien Desabre est devenue une équipe redoutable, capable de bousculer n’importe quel cador du continent. Entre la soif de rachat des Algériens et la montée en puissance des Léopards, l’issue de cette rencontre est particulièrement difficile à prévoir. Un duel qui s’annonce tactique, physique, et qui pourrait déjà donner le ton pour la suite de la phase de groupes.