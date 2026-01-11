Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU (1)

La CAN 2025 au Maroc a tenu ses promesses. Nous voici aux portes de la finale avec quatre prétendants qui représentent le sommet absolu du football africain. Entre la ferveur locale, l’expérience historique et la puissance offensive, analyse des forces en présence.

Maroc : Les Lions de l’Atlas sous la pression du destin

Pays hôte et grand favori, le Maroc porte sur ses épaules les espoirs de tout un peuple. Après leur épopée mondiale en 2022, les hommes de Walid Regragui veulent enfin briser la malédiction continentale à domicile.

Points Forts : Un équilibre tactique parfait et une animation offensive redoutable grâce à l’intégration de nouveaux talents créatifs. Le soutien du public marocain transforme chaque match en une forteresse inexpugnable.

Le poids immense de la pression populaire. On a parfois senti une certaine crispation lors des quarts de finale face au bloc bas. Les Grands Joueurs : Achraf Hakimi (PSG) : Le moteur du flanc droit, meilleur latéral du monde, capable de débloquer un match sur coup franc ou par ses montées électriques. Brahim Díaz (Real Madrid) : Le nouveau maître à jouer. Sa vision de jeu et sa capacité à éliminer dans les petits espaces ont changé le visage offensif de l’équipe. Nayef Aguerd : Le patron de la défense, essentiel pour la relance et l’autorité aérienne.



Égypte : Les Pharaons et la quête de l’éternité

Jamais enterrée, l’Égypte a gravi les échelons avec son pragmatisme habituel. Les septuples champions cherchent à reconquérir un trône qu’ils n’ont plus occupé depuis 2010.

Points Forts : Une résilience mentale inégalée. L’Égypte sait souffrir et frapper au moment où l’adversaire s’y attend le moins. Leur bloc équipe est l’un des plus difficiles à percer.

Nigeria : Les « Super Eagles » ou l’attaque totale

Le Nigeria arrive en demi-finale avec la meilleure attaque de la compétition. Portés par un effectif de stars évoluant dans les plus grands championnats, les Nigérians veulent effacer la déception de la finale perdue en 2023.

Points Forts : Une puissance de feu effrayante. Avec des attaquants de classe mondiale, le Nigeria peut marquer à tout moment, même sur des actions isolées.

Sénégal : Les Lions de la Teranga en mission reconquête

Après avoir cédé leur couronne, les Sénégalais sont revenus avec une équipe hybride, mélangeant les cadres historiques et une nouvelle génération dorée.

Points Forts : La densité physique au milieu de terrain et une profondeur de banc exceptionnelle. Le Sénégal peut changer de système de jeu sans perdre en qualité.

Au sujet de l’auteur :

(1) Abderrazaq MIHAMOU

Expert Digital & Organisation

Membre de l’association des journalistes indépendants du Québec.

Ex Professeur de la gouvernance du Sport ENCG Casablanca

