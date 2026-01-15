Yennayer 2976 : Entre Traditions Ancestrales et Rêve de Finale

Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU (1)

En ce mois de janvier 2026, le calendrier nous offre un alignement des astres exceptionnel. Alors que les foyers marocains s’apprêtent à célébrer le passage à l’an 2976 du calendrier Amazigh, l’arène du football africain s’apprête, elle aussi, à vibrer au rythme d’un choc titanesque : la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Nigeria.

Une Terre, une Histoire, une Identité

Célébrer Yennayer, c’est bien plus que marquer le passage d’une année. C’est un hommage vibrant à la terre, à l’agriculture et à la résilience d’un peuple fier de ses racines. Cette année, le passage à 2976 prend une dimension particulière. Autour du traditionnel couscous aux sept légumes ou du Tagolla, les familles ne se contenteront pas d’échanger des vœux de prospérité (« Asgas Ameggaz »), elles porteront dans leurs prières les Onze Lions qui s’apprêtent à fouler la pelouse.

Le Choc des Géants : Les Lions face aux Super Eagles

La coïncidence est presque mystique. Le jour où nous honorons notre héritage le plus ancien, notre équipe nationale se bat pour écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire moderne. Affronter le Nigeria en demi-finale est un défi de taille, un duel entre deux géants du continent. Mais quel meilleur symbole que celui des Lions de l’Atlas, portant haut les couleurs du Royaume, pour incarner la force et la fierté de l’identité amazighe et marocaine !

Une Bénédiction pour la Victoire

L’ambiance est électrique. Des sommets de l’Atlas aux ruelles de Casablanca, des oasis et dunes du Sud aux côtes de la Méditerranée, l’énergie de Yennayer doit devenir le douzième homme sur le terrain. Nous appelons de nos vœux une protection divine et une force inébranlable pour nos joueurs. Que la baraka de nos ancêtres accompagne chaque passe, chaque tacle et chaque tir.

En ce jour de fête nationale et culturelle, le Maroc ne fait qu’un. La célébration du patrimoine et la quête du sacre africain fusionnent pour ne former qu’un seul cri, une seule âme.

Que cette nouvelle année 2976 commence sous le signe de la joie, de l’unité et, surtout, d’une qualification historique en finale.

Asgas Ameggaz à tous, et que la Coupe reste au Maroc !

Au sujet de l’auteur :

