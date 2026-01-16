Bono, cet ange gardien des Lions de l’Atlas : Portrait d’un Canado-marocain

Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU (1)
Yassine Bonou, dit « Bono », est devenu bien plus qu’un simple gardien de but ; il est une icône nationale et un symbole de résilience. Né à Montréal (Canada) avant de rejoindre le Maroc, ce binational incarne l’excellence technique et le calme olympien indispensable au très haut niveau.
Le Duel Maroc-Nigeria : Une démonstration de force
Lors de la confrontation décisive contre le Nigeria (notamment en demi-finale de la CAN 2025), Bono a livré une prestation qui restera dans les annales. Face à l’armada offensive des Super Eagles menée par Victor Osimhen, il a multiplié les interventions décisives :
L’arrêt à la 13e minute : Une parade réflexe au sol qui a immédiatement douché les espoirs nigérians.
La gestion de la profondeur : Sa capacité à sortir de sa ligne pour anticiper les appels dans le dos de la défense marocaine a neutralisé les contre-attaques adverses.
Le leadership mental : Même sous une pression constante, il a maintenu un taux d’arrêts impressionnant de 75% durant la compétition, prouvant qu’il est le « mur » sur lequel son équipe peut s’appuyer.
Pourquoi est-il considéré comme le meilleur au monde ?
Si le débat sur le « meilleur gardien » est souvent subjectif, les statistiques et le palmarès de Bono plaident en sa faveur :
Maître des tirs au but : Sa performance historique lors de la Coupe du Monde 2022 contre l’Espagne et le Portugal a marqué un tournant. Il possède cette capacité rare de « lire » les tireurs, un talent qu’il a réitéré contre le Nigeria pour offrir la finale au Maroc .
Régularité en club et sélection : Du FC Séville (où il a remporté la Ligue Europa) à Al-Hilal, Bono enchaîne les « clean sheets » (matchs sans encaisser de but). En sélection, il est souvent l’homme du match, gardant sa cage inviolée même face aux meilleures nations mondiales.
Reconnaissance individuelle : Sa nomination régulière pour le titre de « Meilleur Gardien de l’Année » par la FIFA et la CAF souligne son excellence constante sur la scène internationale.
Le style « Bono » : Calme et Précision
Ce qui différencie Bono des autres gardiens, c’est son tempérament. Contrairement aux gardiens explosifs et parfois nerveux, Bono dégage une sérénité qui contamine positivement sa défense.
Positionnement : Il réduit les angles avec une précision chirurgicale, rendant les cages « plus petites » pour l’attaquant.
Jeu au pied : Héritage de sa formation moderne, il est le premier relanceur de son équipe, capable de transformer une phase défensive en contre-attaque rapide.
Conclusion
Le match contre le Nigeria n’était pas un hasard, mais la confirmation d’une évidence : Yassine Bono est actuellement au sommet de son art. En combinant la rigueur tactique européenne à la passion marocaine et à son calme canadien, il s’impose comme la référence absolue du poste à l’échelle mondiale.
Au sujet de l’auteur :
(1) Abderrazaq MIHAMOU est :
- Fondateur du Riduge
- Fondateur et past president Optimist international Club Maroc
Expert Digital & Organisation
- Coach professionnel certifié
Directeur Fondateur du Groupe Eclisse
- Chroniqueur dans plusieurs journaux et Magazines
- Membre de l’association des journalistes indépendants du Québec.
- Ex Professeur de la gouvernance du Sport ENCG Casablanca
