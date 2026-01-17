Finale Maroc-Sénégal : L’apogée d’une stratégie et le triomphe d’un modèle

Correspondant MCE du Maroc Abderrazaq MIHAMOU (1)

Alors que les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer la finale contre le Sénégal, les regards se focalisent sur un Maroc qui ne devrait rien au hasard. Entre une valeur marchande qui tutoie les sommets et une stratégie de formation multisectorielle, le Royaume confirme qu’il est devenu la nouvelle boussole du football africain.

Une « Armée de Diamants » : Des millions sur le terrain

Le Maroc n’aligne plus seulement des footballeurs, mais des actifs mondiaux. Aujourd’hui, l’effectif national est estimé à plus de 435 millions d’euros, faisant du Maroc la sélection la plus valorisée du continent. Cette puissance financière n’est que le reflet du talent brut exporté dans les plus prestigieux clubs :

* Achraf Hakimi : Le latéral le plus cher d’Afrique, estimé à 80 M€.

* Brahim Díaz : Le joyau du Real Madrid, pesant 35 M€.

* Ismael Saibari & Bilal El Khannouss : La relève dorée, dépassant chacun les 30 M€.

Face à cette réalité comptable et technique, les jérémiades des « mauvais perdants » régionaux s’effacent. Le terrain a parlé : on ne boxe plus dans la même catégorie.

La Vision Royale : Une stratégie de fond

Ce succès n’est pas un miracle, mais le fruit d’une Vision Royale entamée il y a plus de dix ans. Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la gestion rigoureuse de la FRMF (Fouzi Lekjaa), le Maroc a investi massivement dans le « triangle du succès » : Infrastructures, Talent et Encadrement.

L’Académie Mohammed VI est devenue le symbole de cette réussite, produisant des joueurs de classe mondiale formés localement.

Un exploit « toutes catégories »

La finale des A n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le modèle marocain rafle tout sur son passage depuis quelques années :

* Futsal : Une hégémonie totale. Les Lions du Futsal sont désormais dans le Top 10 mondial, après avoir écrasé la scène africaine et arabe.

* Football Féminin : Une révolution. Des finales de CAN à une qualification historique en 8èmes de finale de Coupe du Monde, les Lionnes de l’Atlas ont brisé tous les plafonds de verre.

* Catégories Jeunes (U17, U23) : Le réservoir est inépuisable. Entre la victoire à la CAN U23 et les parcours héroïques des U17 en Coupe du Monde, la relève est déjà prête.

Une exemplarité hors terrain

Au-delà du sport, c’est l’image du Marocain qui triomphe. Des traces indélébiles de civisme laissées en Côte d’Ivoire jusqu’à l’organisation millimétrée de cette édition à domicile, le pays tout entier renvoie l’image d’une nation moderne, structurée et sereine. Cette finale, diffusée sur les plus grandes chaînes mondiales, est la vitrine d’un pays qui avance à grande vitesse, laissant la jalousie à ceux qui n’ont pas su anticiper le futur. Le Maroc ne subit plus l’histoire, il l’écrit (…)

Vers 2030 : Le Maroc, l’épicentre du football mondial ?

Cette finale et cette domination multisectorielle ne sont pas une fin en soi, mais le prologue d’une ambition encore plus grande : la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. En démontrant sa capacité à gérer des événements de haute volée sans la moindre fausse note, le Royaume prouve qu’il est déjà prêt à accueillir la planète entière.

Le succès des Lions de l’Atlas, couplé à une ferveur populaire exemplaire, agit comme le meilleur des dossiers de candidature. Pendant que d’autres s’enferment dans des polémiques stériles, le Maroc bâtit des ponts entre l’Afrique et l’Europe, s’imposant comme le lien naturel du football mondial.

En 2030, ce ne sera plus seulement un exploit sportif, mais la consécration d’une nation qui a su transformer sa passion en une industrie de l’excellence. Le message est clair : Le Maroc est au rendez-vous de l’histoire, et rien ne semble pouvoir freiner sa course vers les sommets.

