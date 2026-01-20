Correspondance du Maroc par Abderrazaq MIHAMOU

Alors que le rideau est tombé sur la Coupe d’Afrique des Nations, l’heure est au bilan pour le Maroc. Si le rectangle vert n’a pas livré le verdict espéré par des millions de supporters, le Royaume ressort de cette compétition avec une victoire bien plus précieuse : celle de la crédibilité, de l’infrastructure et d’une unité nationale indéfectible.

Une défaite de parcours, une victoire de stature

Il faut savoir lire entre les lignes des tableaux de scores. Certes, le Maroc a « raté » sa coupe au sens strictement comptable du terme. Mais pour les analystes lucides, la réalité est ailleurs. Ce que le pays a gagné dépasse de loin un trophée de métal : c’est la confirmation d’un leadership africain qui ne repose plus seulement sur le talent de ses joueurs, mais sur la solidité de ses institutions.

La défaite, que certains qualifient de farfelue au regard de la physionomie des événements, semble avoir été le théâtre d’une pagaille préméditée. Entre sanctions discutables et rebondissements extra-sportifs, tout semblait orchestré pour perturber la concentration des Lions de l’Atlas et déstabiliser une organisation marocaine qui dérange. Pourtant, la réaction du peuple et des institutions a été immédiate : le calme et la raison l’ont emporté sur le chaos.

L’infrastructure : Le Maroc joue déjà dans la cour des grands

C’est ici que le fossé se creuse. Le Maroc a placé la barre à une hauteur qui semble aujourd’hui inatteignable pour bon nombre de nations du continent, y compris celles disposant de ressources naturelles bien plus vastes. En investissant massivement dans des infrastructures de niveau mondial — complexes sportifs de pointe, réseaux de transport ultra-modernes, logistique hôtelière — le Royaume s’est hissé au rang des pays développés.

Le contraste est saisissant : là où d’autres peinent à garantir le minimum, le Maroc offre l’excellence. Cette avance structurelle n’est pas qu’une question de sport ; c’est le reflet d’une vision royale qui transforme le pays en un hub incontournable, défiant le temps et les préjugés.

Un rempart contre les détracteurs

Cette montée en puissance ne va pas sans susciter des jalousies. Les détracteurs, qu’ils soient de l’extérieur ou, plus regrettable encore, de l’intérieur, cherchent la moindre faille pour nuire à l’image de la patrie. Ces « ennemis du succès » trouvent dans l’élimination sportive une matière grasse pour alimenter leur fiel.

Mais c’était sans compter sur l’élément humain. L’engagement des Marocains vis-à-vis de leur patrie et leur attachement indéfectible au Trône constituent un bouclier contre lequel toutes les tentatives de déstabilisation viennent se briser. La sécurité exemplaire et la qualité d’organisation mises à disposition lors des événements majeurs témoignent d’un savoir-faire sécuritaire et administratif qui fait désormais école.

La fin justifie les moyens

Le Maroc ne regarde plus en arrière. Fort de la confiance retrouvée de ses citoyens et d’une réputation internationale grandissante, le pays se tourne vers les prochains défis : l’organisation de la CAN féminine et la Coupe du Monde 2030.

Si la fin est la grandeur du Maroc, alors les moyens investis — qu’ils soient financiers, humains ou stratégiques — sont plus que justifiés. Les « personnes raisonnables » l’ont compris : le Maroc n’a pas perdu, il s’est simplement élancé pour un saut encore plus haut.

DIMA MAGHRIB !