À ceux qui cherchent à jeter l’anathème sur le Maroc après la CAN 2025

Par Abderrahman EL FOULADI, Géographe à la retraite, pour MCE

Pourquoi des pays Nord-africains ont-il célébré la défaite du Maroc après la finale de la CAN 2025 ? M’a-t-on demandé ce matin.

Bah ! Répondis-je : Il faut voir le bon côté des choses et ne pas plonger tête basse dans la théorie du complot . Je suppose que, dans ces pays, des mordus du foot avaient acheté des feux d’artifice pour fêter la victoire de leur propre équipe nationale. Comme leur vœu fut déçu, qu’il est renvoyé aux calendes grecques et qu’il n’ y a plus de victoire pointant à l’horizon, eh bien, ils ont préféré se débarrasser de ces accessoires encombrants. Le hasard a voulu que ce soit le soir-même où le Maroc a perdu son match contre le Sénégal !

Mais pourquoi ces pays détestent-il tant le Maroc ? insista-t-il

Je ne pense pas que la haine fasse l’unanimité… voire la majorité parmi les gens : Il y aurait certains égyptiens qui détesteraient tout ce qui ne soit pas égyptien, des tunisiens qui se seraient faits galvanisés par certains algériens , certains mauritaniens pro polisariens, beaucoup d’Algériens pro-régime et , bien-sûr , certains sénégalais encore grisés par la vapeurs de la CAN et qui ne voient pas plus loin que le bout des orteils du coach; de leur sélection nationale.

Celui qui avait dit (Karl Marx?) que « la religion est l’opium des peuples » était à côté de la plaque, poursuis-je : Ce serait le foot l’opium des peuples. Les régimes politiques, surtout les dictatures, l’ont compris et ont vite fait d’enfermer la dignité et la fierté de leurs peuples dans le ballon rond. Et, plus les peuples sont pauvres, opprimés, aveugles, avec des courants d’air plein la cervelle, plus ils deviennent des outils tranchants dans la main du régime qui les domine ! Mais attention : Le peuple est une arme à double tranchant… Si j’ai des reproches à faire, ce sera au régime algérien que je les ferais !

Il ne faut pas oublier, ajoutai-je que le Sénégal reconnaît la Marocanité du Sahara et qu’il avait ouvert un consulat à Dakhla dès 2021. Est-ce pour cela que certains soufflent maintenant sur le feu de la discorde entre ce pays et le Maroc ? Ce n’est pas à écarter quand on voit la TV officielle des voisins couvrir des manifestations soit-disant « spontanées sorties pour fêter la défaite du Makhzen dans la CAN 2025 » !

En ma connaissance, ce n’était pas le Makhzen qui a disputé la finale contre l’équipe sénégalaise mais bel et bien « les Lions de l’Atlas » qui, en passant, ont décroché la médaille d’argent à l’issue de cette 35ème édition de la Coupe Africaine des Nations (CAN) !

Si défaite il y a, elle est ailleurs ; plus à l’Est…

Elle (la défaite) n’est ni dans le camp des « Lions de l’Atlas », ni dans celui du Makhzen qui joue sur un autre terrain : Celui des Grands qui, avec peu, bâtissent l’impossible. Et l’infrastructure dans toutes ses dimensions (sportive, routière, aéroportuaire, portuaire, hôtelière …) , cette infrastructure découverte lors de cette CAN 2025 et qui a tant surpris et impressionné le Monde (exception faite de ceux qui vivent dans un monde à part) , cette infrastructure n’est que le bout visible des réalisations (d’un Maroc avec peu de ressources mais avec beaucoup de volonté) que le Monde découvrira au fur et à mesure que le Rendez-vous de 2030 approche.