Le Maroc, membre et premier signataire de la Charte constitutive du Conseil de Paix

Par Brahim Fassi Fihri, Président de l’Institut Amadeus

Dans un monde marqué par la fragmentation, la polarisation et la multiplication des foyers de tension, la question de la paix ne peut plus relever de déclarations d’intention ou de mécanismes figés. Elle appelle des initiatives crédibles, portées par des États responsables, capables de conjuguer vision stratégique, constance diplomatique, capacité d’action et efficacité stratégique. C’est précisément dans cet esprit que s’inscrit le Conseil de Paix, « Board of Peace », initié par le Président des États-Unis Donald Trump, auquel le Royaume du Maroc a choisi de prendre part en tant que membre fondateur et premier signataire, confirmant ainsi son rôle actif dans la structuration des équilibres internationaux contemporains.

La participation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Conseil de Paix, s’inscrit dans la continuité naturelle du rôle singulier du Maroc sur la scène internationale. Président du Comité Al-Qods, le Souverain incarne une diplomatie de responsabilité, d’équilibre et de constance, fondée sur la recherche d’une paix juste, durable et réaliste. Sous Son impulsion, le Royaume a construit une diplomatie lisible, sans compromission, cohérente et respectée, privilégiant la prévention des conflits, la médiation politique et la primauté des solutions négociées, loin des postures idéologiques et des logiques d’escalade ou de surenchère permanente.

Cette Vision Royale confère au Maroc une stature particulière, celle d’un acteur de stabilité régionale et globale, capable de porter une voix mesurée, crédible, respecté et écoutée dans les grands débats stratégiques internationaux. La participation du Royaume au Conseil de Paix s’inscrit également dans le cadre du partenariat stratégique maroco-américain, fondé sur une convergence de vues en matière de paix, de sécurité et de stabilité internationale. Ce partenariat s’est illustré par des avancées diplomatiques majeures, notamment la reconnaissance en décembre 2020, et réaffirmée depuis, des États-Unis de la marocanité du Sahara, consacrant ainsi une lecture réaliste, pragmatique, objective et tournée vers la stabilité régionale.

C’est dans ce cadre, et dans le prolongement direct de la Vision de Son Souverain, que le Maroc a formellement acté son engagement au sein du « Board of Peace ». Agissant sur instructions Royales, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a procédé à Davos, à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, lors de la cérémonie de lancement présidée par Donald Trump, organisée en marge du Forum économique mondial.

Cet acte fondateur ne relève pas d’un simple geste protocolaire ou d’amitié, il traduit la volonté claire du Royaume, puissance régionale d’équilibre, d’assumer un rôle actif dans la structuration d’une nouvelle architecture internationale de paix et consacre la reconnaissance, par la première puissance mondiale, du leadership diplomatique du Maroc.

Cette signature intervient à la suite de l’acceptation par Sa Majesté le Roi de se joindre, en tant que membre fondateur, à cette initiative visant à « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde ». Le Maroc figure parmi les premiers États signataires, consacrant ainsi le caractère opérationnel et immédiatement effectif du Conseil de Paix. La cérémonie de Davos, réunissant un cercle restreint de chefs d’État, de gouvernement et de ministres des Affaires étrangères, a confirmé le caractère sélectif de cette initiative et la place singulière réservée au Royaume.

Le « Board of Peace » entend promouvoir une approche renouvelée de la gestion des crises internationales, fondée sur la prévention, le dialogue stratégique et la désescalade, en coordination étroite avec les Nations unies. Dans cette perspective, le Maroc dispose d’atouts uniques. Fort de son expérience en matière de médiation, de diplomatie religieuse, de coopération Sud-Sud et de stabilisation régionale, le Royaume est en mesure de contribuer de manière substantielle aux travaux du Conseil, en particulier sur les dossiers africains et moyen-orientaux.

En Afrique, le Maroc s’est imposé comme un acteur central de paix, de développement et de stabilité, engagé dans la prévention des conflits, le maintien de la paix, l’accompagnement des transitions politiques et le renforcement des capacités institutionnelles. Sa diplomatie africaine imaginée et portée par le Souverain, fondée sur le partenariat, l’investissement et la solidarité, confère au Royaume une légitimité particulière pour porter une vision pragmatique et opérationnelle de la pax africana, en phase avec les réalités du continent.

Au Moyen-Orient, le rôle du Maroc demeure tout aussi structurant. Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, le Royaume agit avec constance en faveur d’une paix juste et durable, fondée sur la solution à deux États et le respect du statut juridique et historique de Jérusalem-Est. Cette posture équilibrée et responsable renforce la crédibilité du Maroc comme acteur de paix respecté dans la région et au-delà.

Par ailleurs, la question du Sahara marocain constitue un marqueur central de la crédibilité et de la constance diplomatique du Royaume. L’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies s’inscrit dans une dynamique désormais irréversible, consacrant le réalisme politique et l’exclusivité de l’Initiative marocaine d’autonomie en tant que solution sérieuse, crédible et pragmatique pour la résolution de ce différend régional artificiel. La résolution 2797 confirme une évolution profonde du regard international, en marginalisant les approches idéologiques dépassées et en consacrant une logique de compromis, de stabilité et de développement. La reconnaissance croissante de cette réalité conforte la position du Royaume comme nation pivot, facteur de stabilité régionale et acteur responsable de la sécurité collective, y compris dans la région sahélo-saharienne, où il porte à travers l’Initiative Royale Atlantique l’ambition concrète de contribuer au désenclavement des pays du Sahel, à leur développement et à leur stabilité.

En rejoignant le « Board of Peace » en tant que membre fondateur et premier signataire, le Maroc confirme ainsi une réalité désormais incontestable. Le Royaume n’est plus seulement un facteur de stabilité, il est aujourd’hui l’un des acteurs structurants et respectés de la diplomatie globale, porté par une Vision Royale claire, souveraine, assumée, tournée vers l’action, et pleinement engagée dans la construction d’une paix durable et d’un ordre international plus équilibré.