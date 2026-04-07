Vient de paraître : « Lectures d’un Maroc en mutation » par Abderrafie Hamdi

Un nouveau livre d’Abderrafie Hamdi vient de paraître. Intitulé Lectures d’un Maroc en mutation, il rassemble, en 267 pages, des textes publiés au fil des années dans deux rendez-vous devenus familiers pour ses lecteurs : « Atay Al Ahad » et « Hadith Al Arbi3a ».

Ce livre n’est pas une simple compilation. C’est une traversée. Celle d’un Maroc qui change, parfois en silence, parfois dans le tumulte, et que l’auteur observe à hauteur d’homme, en prenant le temps du récit autant que celui de la réflexion.

Dans la continuité de son précédent ouvrage Articles sur la politique et la société, Abderrafie Hamdi poursuit ici une écriture qui refuse les évidences. Il raconte, interroge, revient sur des scènes ordinaires pour en faire des points d’entrée vers des questions plus larges : celles du politique, du social, du sens même du changement.

Le Maroc est au cœur du livre, bien sûr. Mais il n’y est jamais seul. Au fil des pages, d’autres horizons apparaissent — africains, parfois plus lointains — comme pour rappeler que les transformations locales ne se comprennent qu’à la lumière d’un monde lui aussi en mouvement.

Il n’y a pas ici de réponses définitives. Plutôt une manière d’ouvrir des pistes, de déplacer le regard, de faire du texte un espace où l’on pense autant qu’on lit.

Fiche technique

Titre : Lectures d’un Maroc en mutation

Auteur : Abderrafie Hamdi

Présentation : Dr Abdellah Boussouf

Éditeur : Fondation BAHiTOUN

Couverture : Artiste Nadia lazrak

Pagination : 267 pages