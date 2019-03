Intégration – Emploi / Profession : Conducteur(trice) de poids lourds

Rouler, c’est la liberté. Découvrir des gens, créer des amitiés, voir des paysages magnifiques et découvrir des contrées encore jamais vues. La liberté, c’est aussi l’absence de routine, ne pas avoir d’horaire fixe, ne pas être enfermé dans un bureau des journées entières, ne pas avoir de patron constamment près de soi, et se faire payer pour voyager. De plus, lorsque le conducteur est sur la route, il oublie tout et se concentre sur le moment présent.

Autonomie

L’autonomie dans le monde du camionnage, c’est la capacité de répondre à ses propres besoins, de prendre et d’assumer ses décisions en tenant compte de son entourage et de son environnement. Oui, des décisions sur la meilleure façon de conduire et d’éviter des accidents ou incidents. Analyser les divers événements pouvant se produire et avoir des réactions appropriées à ces derniers. C’est ce qui fait que le métier de camionneur est valorisant et enrichissant.

Satisfaction

La satisfaction de conduire une machine qui ne passe pas inaperçu et qui exige du talent et du doigté. La satisfaction de se rendre utile et de rendre la vie des gens meilleure. À cet effet, le chauffeur de camion est celui qui amène tout ce qui est présent en magasin, en épicerie, dans les usines, la fabrication, etc. Si les chauffeurs de camion n’existaient pas, l’économie serait en péril et les gens ne consommeraient plus. Un chauffeur de camion a donc grandement le droit d’être fier de lui et de reconnaître sa grande contribution à la société.

Vous désirez en savoir plus sur ce métier? Contactez les différentes écoles telles que l’École du routier professionnel de Montréal, le CFTC à Québec ou le CFTR à St-Jérôme.

Pour terminer, nul besoin de vous dire qu’un chauffeur de camion est un passionné, et que ce dernier est absolument nécessaire pour faire rouler la société. Alors si vous en croisez un sur la route, faites-lui attention !

Par Lucie Michaud (SGT 2000 Inc.) pour Maghreb Canada Express,, page 2, Vol. XVII, N°3 , Mars 2019.

