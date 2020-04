COVID19 : Appel de Dre Theresa Tam aux leaders religieux du Canada

Je m’adresse aujourd’hui à vous, les dirigeants de groupes confessionnels, pour vous remercier des efforts que vous avez faits afin d’aider le Canada à ralentir la transmission de la COVID-19 dans nos communautés.

Ces dernières semaines, nous avons connu une hausse du nombre de cas de COVID-19 au pays. Afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans nos communautés, partout au pays, les gouvernements et les responsables de la santé demandent à la population d’appliquer des mesures de distanciation sociale. Cela signifie de rester chez soi, d’éviter les foules et de s’abstenir d’effectuer certains gestes courants en société, comme se serrer la main.

Cette stratégie est l’une des plus efficaces pour réduire la propagation d’une maladie au cours d’une épidémie. Je vous demande de suivre les conseils des autorités de santé publique de votre province, territoire ou localité en ce qui concerne la distanciation sociale et les restrictions relatives aux rassemblements, ce qui inclut probablement la suspension de tous les offices ordinaires pour le moment.

La distanciation sociale nécessite le maintien d’une zone de protection de deux mètres autour de soi.

Cette distance permet de se protéger contre les gouttelettes infectées qui peuvent se répandre lorsqu’une personne tousse ou éternue.

La distanciation sociale est le seul moyen de protéger nos communautés, y compris les personnes âgées ou celles dont la santé est fragile, qui sont les plus à risque de présenter une forme grave de la maladie.

Bon nombre de membres des communautés pourraient souhaiter, vu les circonstances, organiser de petits rassemblements dans leurs maisons, leurs appartements ou des salles polyvalentes. Je vous implore d’utiliser votre influence pour décourager la tenue de ces rassemblements et ainsi protéger la santé et la sécurité de vos fidèles et de votre communauté.

Je sais que ce n’est pas facile. Nous traversons une période d’incertitude qui s’avère éprouvante pour plusieurs, et les gens de vos communautés cherchent sans doute un soutien dans leur foi.

Je vous demande de continuer d’agir en leader et d’encourager tous les membres de votre groupe à rester chez eux.

Je me réjouis de voir les nombreux récits de leaders religieux qui, partout au Canada, ont trouvé des moyens novateurs de joindre leurs communautés, qu’il s’agisse d’offrir des offices en ligne ou d’utiliser les médias sociaux.

J’espère que ces genres d’initiatives se multiplieront tandis que, tous ensemble, nous poursuivons nos efforts pour réduire Ia transmission de la COVID-19 à l’échelle communautaire.

Ce n’est qu’avec votre soutien et votre pouvoir d’influence que nous pourrons relever le défi que la COVID-19 pose pour notre pays.

Pour obtenir plus d’information sur la réponse du Canada à l’égard de la COVID-19, y compris des ressources de sensibilisation et des lignes directrices, visitez le site web : Canada.ca/le-coronavirus .

Je vous remercie.

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada (le 08 avril 2020)

Source : Directeur – Relations avec les communautés , Cabinet du Lieutenant du Québec , Gouvernement du Canada.

Reprise Maghreb Canada Express, (Édition électronique) Vol. XVIII, N°04 , page 5, Avril 2020.

Eu égard à la conjoncture spéciale relative à la COVID-19, Maghreb Canada Express sursoit temporairement à l’Édition Papier du journal. Par contre nos clients habituels ne sont pas facturés pour leur publicité sur cette édition électronique