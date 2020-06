17ème ANNIVERSAIRE DE MCE : Liste complète des contributeurs avec les thèmes de contribution à la ligne éditoriale

Toute notre reconnaissance à ces femmes et à ces hommes qui ont pris sur leur temps pour permettre à « Maghreb Canada Express » de s’épanouir et de s’affirmer au sein de la presse communautaire canadienne durant ces 17 dernières années

Il est à souligner que la collection des plus des 200 numéros (et plus) du journal peut être consultée dans les archives du site WEB du journal.