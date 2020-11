Émission Radio ‘’Souverains Anonymes’’ : Mohamed Lotfi reçoit le Prix Renault-Tremblay 2020

À l’occasion de l’assemblée générale de l’Association des services de réhabilitation du Québec, la Présidente du Conseil d’Administration Mme Nicole Quesnel ainsi que le directeur M. David Henry, ont remis le prix Renault-Tremblay 2020, le 23 octobre dernier, à M. Mohamed Lotfi.

Réagissant ’’à chaud’’ à cet hommage, M. Lotfi déclara que ‘’C’est à Madame Nicole Quesnel que revient le mérite de l’existence de Souverains anonymes. Il y a 31 ans, c’est elle qui a ouvert la porte de L’EDM (Prison de Bordeaux) à mon projet que j’avais l’intention de réaliser pour une période de six mois. 31 ans pus tard, j’y suis encore!’’

Et de poursuivre : ‘’Même après sa retraite, Mme Quesnel demeure une soldate de cette bonne et noble cause, la réhabilitation des personnes incarcérées. Elle est pour moi et pour beaucoup d’autres personnes, travaillant au sein des Services Correctionnels, une source d’inspiration et un modèle à suivre’’.

M, Lotfi remercia l’ASRSQ pour cet hommage et salua son travail fondamental, commencé en 1962 avec le premier directeur, M. Renault-Tremblay, un des pionniers de la cause de la réhabilitation au Québec.

M. Lotfi remercia ensuite tous ses collaborateurs qui ont contribué au succès de l’émission ‘’Souverains anonymes’’, avec une pensée toute particulière à M. Steve Roy qui fut à ses côtés depuis 26 ans. Ceci, sans oublier les radios communautaires qui ont ‘’brillamment permis cette ouverture des personnes incarcérées à la communauté’’.

Et M. Lotfi de conclure : (…) j’ai une pensée affectueuse à l’égard de tous ces hommes qui ont donné des ailes à mon petit projet en en faisant une source d’espoir! La plus part sont aujourd’hui des ex-détenus pour ne pas des citoyens à part entière!

A propos de l’émission ‘’Souverains anonymes’’:

Depuis le 11 décembre 1989, plus 25000 détenus de » Bordeaux » ont pris la parole devant le micro. 5000 heures enregistrées, 1000 émissions, 2000 heures montées et diffusées dans une vingtaine de radio communautaires, au Québec, au Canada et en France.

Par ailleurs, l’émission a connu la participation de quelques 1000 bénévoles dont 800 invités. La plus part sont des artistes.

Pour en savoir plus sur ‘’Souverains Anonymes’’ visiter le site WEB :

www.souverains.qc.ca

Propos compilés par AEF, pour Maghreb Canada Express, Vol. XVIII, N°11 , page 2, Novembre 2020.