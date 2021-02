Le Maroc lance sa campagne de vaccination contre le Coronavirus

Le Maroc a reçu, le 22 janvier 2021, sa toute première livraison de deux millions de doses de cevaccin, devenant le premier pays en Afrique à recevoir cesésame, conçu et produit par le laboratoire Astra Zeneca.

Ainsi, le Royaume du Maroc devrait, dès le 29 janvier 2021, vacciner près d’un million de Marocains, dont principalement les professionnels de la santé, âgés de plus de 40 ans, des forces de l’ordre, des pouvoirs publics, des enseignants ainsi que des personnes à risque, âgées de plus de 75 ans. C

’est pourquoi, dès le 25 janvier 2021, les premiers camions chargés des doses du vaccin britannique Astra Zeneca ont quitté la Régie Autonome des Frigorifiques de Casablanca (RAFC), sous haute surveillance de la Gendarmerie Royale et la Sûreté Nationale pour être distribuées dans les régions en prélude au lancement de la campagne de vaccination nationale, conformément aux Orientation du Roi du Maroc. A ce sujet, il faudrait signaler que les vaccins sont déjà arrivés à Agadir, Tanger, Marrakech, Taroudant, Zagora, Ouarzazate, Salé, Rabat et Témara, à bord de camions réfrigérés où ils seront stockés dans des conditions de sécurité et de conservation des plus strictes.

En effet, le Royaume du Maroc a acquis 328 nouvelles armoires frigorifiques, ainsi que 1.029 nouveaux réfrigérateurs et 236 nouveaux congélateurs, 2.084 caisses isothermes, 3.434 porte-vaccins, 62.116 accumulateurs de froid, 5.000 thermos et 17.002 enregistreurs de température. Par ailleurs, le Royaume du Maroc s’apprête également à recevoir, le 27 janvier 2021, le premier lot du vaccin chinois Sinopharm en provenance de la Chine. A signaler, qu’en application aux Hautes Instructions Royales, le Maroc a acquis une quantité de vaccins suffisante pour 33 millions d’habitants, soit 66 millions de doses de vaccins (…)

Farid Mnebhi.