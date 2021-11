Semaine québécoise des rencontres interculturelles : Le Maroc, une mosaïque de cultures dans une diversité assumée’

L’Association Marocaine de Québec (AMQ) a organisé une activité culturelle et artistique sous le thème : ‘’ Le Maroc, une mosaïque de cultures dans une diversité assumée’’, le samedi 23 octobre au Musée de la civilisation, en partenariat avec le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib et le Centre RIRE 2000.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles de la ville de Québec.

Programme de l’Activité

Cette activité culturelle comprend :

– Une exposition de produits d’artisanat et d’un salon marocain dirigés par Dar Al Maghrib (Centre culturel du marocain à Montréal),

– Une table ronde;

– Une soirée musicale animée par le groupe Ouazzani de Montréal.

Déroulement

L’activité culturelle s’est déroulée comme suit :

15h00-19h30 : Exposition .

– Exposition d’artisanat Marocain;

– Exposition de livres sur le Maroc;

– Mise en scène typiquement marocaine: salon Marocain

16h-17h15 : Table ronde: « Le Maroc, une mosaïque culturelle dans une diversité assumée ».

– Lieu : Auditorium Hydro-Qu.bec (sous-sol);

– Animation du panel : Rakia Laroui;

– Conférenciers : Radia Benkhouya et M’Hammed Mellouki.

17h30-19h30 : Cloture.

– Dégustation de gâteaux et de thé marocains;

– Animation musicale marocaine par l’orchestre Ouazzani.

Aperçu sur la table ronde

La table ronde a commencé par des mots de bienvenue de Mme Fatiha Chandad, présidente de l’AMQ , de Mme Houda Zemmouri, directrice de Dar Al Maghrib et de Benoit Songa, directeur du centre R.I.R.E.2000.

Mme Chandad a donné un bref aperçu sur le rôle et les objectifs de l’AMQ en tant qu’association à but non lucratif. Mme Zemmouri, qui est à sa première venue à Québec, a parlé du rôle de Dar Al Maghreb entre autre en tant que véhicule pour faire connaitre la culture et civilisation marocaines; et en lien avec le thème de la table ronde, du Maroc en tant que mosaïque et de citer un extrait de sa constitution de 2011 qui stipule : «Son unité forgée par la convergence des composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africains. Andalou, hébraïque et méditerranéen» M. Songa dans son intervention a , quant à lui, parlé du rôle du Centre R.I.R.E2000 en tant, entre autre de facilitateur pour l’intégration des nouveaux immigrants.

Rakia Laroui animatrice de la table ronde parla ensuite de la sémantique du mot inclusion, et ce, pour introduite la thématique de la table ronde.

La parole fut ensuite donnée à Mme Radia Benkhouya qui aborda la thématique par les proverbes marocains.

Quant à M. M’Hammed Mellouki, il parla de la signification de la culture, de ce qu’est une mosaïque et une mosaïque de culture, de comment apparait la mosaïque de culture au Maroc pour conclure son intervention sur les dimensions et les écueils cachés de la culture.

Une fois la Table ronde terminée, le groupe musical Quazzani a fait plaisir et a répondu aux vœux de tous les gens présents en jouant des airs musicaux ‘’endiablés ‘’variés et très appréciés, surtout au sortir d’une longue pandémie.

Un Grand Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette activité. Un Grand Merci aux bénévoles, à Mme Houda Zemmouri et à Dar Al Maghrib, à Benoît Songa et R.I.R.E.2000, à Rakia Laroui, à Radia Benkhouya et M’Hammed Mellouki.

Par M. Bougouss pour Maghreb Canada Express, Vol. XIX, N°11 , page 14, Novembre 2021

