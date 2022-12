Maghreb Canada Express

Depuis le 20 novembre, la planète a les yeux rivés sur le Qatar qui accueille jusqu’au 18 décembre 2022 le plus grand événement du football avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs.

Le pays hôte a mis les bouchées doubles pour réussir « sa » coupe du monde sur le plan organisationnel après les critiques relatives aux conditions de travail très pénibles et la mort de plus de 37 ouvriers étrangers sur les grands chantiers de construction de nouvelles infrastructures sportives adaptées aux normes FIFA et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux mois où se déroule habituellement la compétition : juin et juillet.

Des controverses qui ne semblent pas avoir perturbé l’émirat aux 2,8 millions d’habitants, premier pays arabe à accueillir un mondial en mobilisant 220 milliards de dollars depuis 2010 pour l’organisation de cette 22ème édition pour laquelle cinq autres pays étaient candidats, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis.

En choisissant le Qatar, la FIFA voulait varier la géographie des pays organisateurs, après avoir opté pour l’Asie en 2002 (Japon –Corée du Sud), l’Europe en 2006 (Allemagne), l’Afrique en 2010 (Afrique du Sud), l’Amérique du Sud en 2014 (Brésil), puis à nouveau l’Europe et l’Asie en 2018 (Russie).

Hôtes du dernier Mondial, les Russes ont été exclus le 28 février de l’édition 2022 du Qatar par la Fédération internationale de football en réaction à l’invasion de l’Ukraine.

Le Qatar qui a emporté l’organisation de la Coupe du Monde 2022 n’a pas pesé lourd sur le rectangle vert en quittant la compétition prématurément après seulement deux matchs. En s’inclinant 2-0 contre l’Équateur, en ouverture , puis 3-1 contre le Sénégal et enfin 2-0 contre les Pays-Bas, le petit émirat du Golf est devenu le premier pays hôte à prendre la porte avant même la fin de la phase de groupes et le deuxième, après l’Afrique du Sud en 2010, à faire ses adieux à la compétition avant les matchs à élimination directe. Mais qu’importe : ‘’Le Qatar peut se permettre de perdre une bataille car il a déjà gagné la guerre, et ce, en organisant ce Mondial !’’

Après les deux premiers tours de la phase de poule, 10 formations ont déjà assuré leur place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, au moment où nous rédigeons ces lignes. Il s’agit de l’Angleterre, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, du Sénégal et des USA.

Les grandes surprises du début de ce Mondial …

Il y a bien-sûr l’Arabie Saoudite qui avait battu l’Argentine (2-1), mais il ya aussi , côté participation africaine, les Lions de l’Atlas qui ont séduit en domptant les Diables Rouges belges (2-0) ; équipe médaillée de bronze du dernier Mondial et 2ème au classement FIFA. Un résultat qui met le Maroc dans une bonne position dans son groupe pour accéder aux huitièmes de finale, pour la deuxième fois ; après la performance historique de 1986 au Mondial mexicain.

En s’inclinant 0-1 face à l’Australie, la Tunisie a compromis ses chances de passer au prochain tour ; alors que l’équipe du Ghana s’est relancée dans le groupe H, le 28 novembre à Al Rayyan, en battant la Corée du Sud 3-2. Les Black Stars joueront la qualification pour les huitièmes de finale, le 2 décembre face à l’Uruguay.

Défaits par la Suisse (0-1), le Cameroun a fait match nul contre la Serbie (3-3). Un résultat qui n’arrange ni les Serbes ni les Camerounais.

Pour la première fois dans l’histoire du Mondial, et depuis que l’Afrique a cinq représentants, aucune équipe africaine n’est éliminée après la deuxième journée de ce Mondial 2022. Cependant, aucune équipe africaine n’a pu aller loin en Coupe du Monde où ce continent est y est représenté depuis… 1934 avec la première participation de l’Égypte. Le Cameroun, en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 sont les équipes ayant atteint les quarts de finale mais sans les dépasser.

Les Pays Africains au Mondial

L’Égypte 3 fois en Coupe du monde a toujours été éliminé au premier tour.

Le Cameroun compte 7 participations, dont la première en 1982, et a atteint les quarts de finale en 1990.

Le Nigeria, avec 6 participations dont 5 consécutives, a atteint 3 fois le 2e tour.

Le Maroc, 5 fois depuis 1970, est arrivé au deuxième tour à 2 reprises.

La Tunisie, 5 fois en coupe du monde depuis 1970, n’a jamais atteint le 2e tour.

L’Algérie a 4 coupes du monde depuis 1982. Elle n’a jamais dépassé le premier tour.

La Côte d’Ivoire, 3 fois mondialiste depuis 2006 s’est toujours arrêtée au premier tour.

L’Afrique du Sud, 3 fois depuis 1998, éliminée en phases de poule.

Ghana, 3 fois mondialiste depuis 2006, quarts de finaliste en 2010

Sénégal, 2 présences au mondial dont un quart de finale en 2002.

Angola, 1 fois en 2006.

Togo, 1 fois en 2006.

RDC (alors Zaïre) a participé à la Coupe du monde en 1974. Le premier pays de l’Afrique sub-saharienne a prendre part à cette compétition ne dépassa pas la phase des groupes.

Par Ahcene Tahraoui (*) pour Maghreb Canada Express , Vol. XX, N°12, Page 07, Édition de DÉCEMBRE 2022.

(*) AU SUJET DE L’AUTEUR :

Natif d’Azazga, en Kabylie (Algérie), Ahcene Tahraoui a exercé dans les principaux quotidiens francophones algériens, Le Soir d’Algérie, Liberté et El Watan. Ses premiers papiers, il les publie au journal Horizons en 1989 alors qu’il était encore étudiant à l’Institut des sciences de l’information et de la communication de l’université d’Alger.

LIRE L’ÉDITION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022