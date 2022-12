Maghreb Canada Express

Dans ce mondial 2022 rien n’est joué d’avance, les petites équipes à l’image de l’Arabie Saoudite qui a battu l’Argentine, s’imposent : Le Japon a pulvérisé l’Allemagne 2-1 et le Maroc , après un match nul contre la Croatie a terrassé la Belgique 2-0 devant une foule de supporters belges restés sans voix.

La surprise est d’autant plus assommante que la Belgique n’avait jamais perdu à la Coupe du monde contre une équipe africaine. Mais le soutien du public a permis aux Lions de l’Atlas de soulever des montagnes. Dangereux pendant tout le match, le Maroc s’est imposé 2 à 0 et prend temporairement la tête du groupe F.

Pour aller conquérir la qualification, Roberto Martinez a procédé à trois changements dans son onze de départ par rapport au match face au Canada. Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Amadou Onana sont préférés à Dendoncker, Tielemans et Carrasco. Romelu Lukaku, encore trop juste, est cette fois sur le banc.

Walid Regragui a quant à lui opté pour la continuité avec quasiment le même onze que celui qui a tenu tête au vice-champion croate, à l’exception du gardien Bounou. Celui-ci a pourtant bien chanté l’hymne avec ses coéquipiers mais a laissé sa place à Mounir en raison d’une blessure à l’échauffement.

Il ne doit pas attendre longtemps avant d’avoir du travail. Thorgen Hazard lance Batshuayi dans la profondeur, qui frappe en première intention. Le Marocain repousse en corner (5e). Il est encore là pour arrêter une frappe de Meunier qui manque de puissance (19e).

Sans solution offensivement, les coéquipiers d’Eden Hazard passent encore proche de la correction sur une frappe enroulée de Sofiane Boufal, peu avant l’heure de jeu (57′). Un sursis, avant que le fil belge finisse par craquer. Tout juste entré en jeu, Abdelhamid Sabiri se charge d’un coup franc excentré côté gauche, idéal pour un centre. Le Marocain surprend la défense des hommes en rouge et frappe directement sur Thibaut Courtois, qui ne peut s’interposer. Le stade, majoritairement acquis à la cause des Lions de l’Atlas, chavire de bonheur : le Maroc mène 1-0 (73′).

La fin de la rencontre sera du même acabit. Les Belges ne se procurent aucune occasion sérieuse, et sont même punis, à nouveau, par la fraîcheur du banc marocain. Dans tous les bons coups, Hakim Ziyech sert Zakaria Aboukhal, qui trompe Thibaut Courtois en première intention, dans le temps additionnel (2-0, 90’+2).

Avec cette victoire, le Maroc prend provisoirement la première place du groupe F, devant la Belgique, et ce n’est que justice, car le premier but marqué par Ziyech sur coup franc serait bon, puisqu’aucun joueur marocain n’a touché le ballon et n’a empêché le gardien belge de l’arrêter. C’est un but direct, et je ne vois pas ce que vient faire l’hors-jeu là dedans.

Dorénavant, il n’ y a plus de petite équipe, et je ne serai pas surpris, si une équipe d’Asie ou d’Afrique gagne ce mondial !

Encore un grand Bravo pour le Maroc.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XX, N°12, Page 07, Édition de DÉCEMBRE 2022.

