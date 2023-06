Festival international du film oriental de Genève : Une soixantaine de films à l’affiche

La ville de Genève abritera du 12 au 18 juin prochains la 18ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG) a-t-on appris auprès des organisateurs.

Placée cette année sous le signe du « Rêve », cette rencontre artistique qui se déroulera aux cinémas du Grütli et Fonction sera présidée à titre honorifique par Joumana Haddad, écrivaine, oratrice et journaliste libanaise, militante pour les droits des femmes.

Pas moins de 60 films, courts et longs, dont certains seront suivis de débats seront à l’affiche. Une exposition d’artistes genevois et orientaux sera également au programme. Aussi, plus d’une vingtaine d’invités viendront partager leur travail et leurs émotions avec les festivaliers. Un rendez-vous riche en découvertes, en créations les plus récentes en provenance des pays d’Orient, en rencontres et en émotions, promettent les organisateurs du FIFOG qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de cette rencontre cinématographique qui a gagné en maturité.

Pour la cuvée 2023, le Festival international du film oriental de Genève ambitionne de montrer des films de jeunes réalisateurs, un autre visage de l’Orient et de consolider les liens culturels entre l’Orient et l’Occident. Il s’agit également d’explorer les cinématographies les plus originales et les plus innovantes d’Orient et d’Occident, à travers ses diverses sections.

Pour la présidente du FIFOG, Romaine Jean, cette rencontre artistique qui célèbre ses 18 ans a réussi à s’imposer dans le paysage culturel genevois et à ouvrir des fenêtres sur la culture orientale. « L’édition 2023 va braquer ses projecteurs sur le cinéma de trois pays au destin agité. Nous consacrerons une soirée à l’Iran, pour rendre hommage à l’incroyable courage des femmes et des hommes de ce pays.

L’Arménie, qui fête les 100 ans de son cinéma, sera également à l’honneur, avec la présence de réalisateurs et d’invités de cette région si intense.

Enfin, nous avons voulu donner cette année une place de choix au cinéma tunisien. Toutes ces soirées spéciales, aux côtés de films et de courts-métrages du Kosovo, de Syrie ou d’ailleurs, ont été préparées en collaboration avec des associations qui ont pris racine à Genève.

2023 est une année de transition pour le FIFOG, avec un nouveau comité et une profonde réflexion sur le futur de la manifestation. La nouvelle équipe entend faire de l’évènement un lieu d’échanges intenses entre la population et les si nombreuses communautés qui font la richesse de cette région.

Je suis particulièrement heureuse que cette édition accueille l’écrivaine et directrice de théâtre Yasmine Char, qui a quitté son Liban natal pour la Suisse et qui vient de publier un magnifique livre sur son parcours de vie », souligne la présidente du FIFOG.

Des productions Maghrébines en compétition

Tahar Houchi, directeur artistique du FIFOG note que ce festival est avant tout un espace où s’exposent les plus récentes, les plus originales et les plus innovantes productions cinématographiques d’Orient et d’Occident. Un intérêt particulier est accordé, selon lui, aux œuvres de jeunes réalisateurs et aux films qui abordent des questions pertinentes et apportent des éclairages intéressants sur les sociétés dans lesquelles les œuvres sont ancrées .

Abordant le programme tracé pour la circonstance et le choix des productions en lice, Tahar Houchi a indiqué que ce dernier est le fruit de compromis et d’adaptation aux difficiles circonstances.

« Quatre critères ont présidé à la préparation de cette cuvée. D’abord, nous avons opéré un savant et équilibré dosage entre les réalisateurs (trices) confirmés (ées) et les découvertes. Ensuite, nous avons donné une large place aux jeunes qui signent des courts-métrages pertinents et impertinents. Leur présence dans le FIFOG est une sorte de prolongement de l’accomplissement de leur rêve de réaliser des films qui parlent de leurs préoccupations.

A cela, il faut ajouter l’importance donnée aux œuvres de femmes et/ou sur les femmes. Elles sont nombreuses à s’imposer aussi bien par la qualité que par la sensibilité de leurs œuvres. Enfin, nous avons tenu à respecter la représentativité géographique qui couvre un large éventail de pays : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Liban, l’Albanie, le Kosovo, le Bangladesh, l’Iran, la Turquie, etc. Je sais, c’est un peu court. On peut dire plein de choses en somme. En mettant un peu de poésie, par exemple. C’est un rêve oriental, mariant espoir et désespoir, réalisme et onirisme, pertinence et impertinence », détaille Tahar Houchi.

Le Festival International du Film Oriental de Genève est une manifestation cinématographique incontournable dans le paysage culturel de la Suisse romande qui promeut le cinéma, la diversité et le dialogue culturel. Le FIFOG présente annuellement une centaine de films, tous genres confondus, accompagnés d’une soixantaine d’invités en provenance de l’Orient et de l’Occident. Cinq jurys décernent respectivement un FIFOG d’or et un FIFOG d’argent.

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°05, Page 7, Édition de Mai_Juin 2023.