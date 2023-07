Canada – Maroc : Lutter contre toute forme de discrimination et promouvoir le Vivre-ensemble

La lutte contre toutes les facettes de racisme, de xénophobie, de discrimination et d’intolérance est un enjeu auquel les communautés doivent faire face aujourd’hui. L’acceptation de ces phénomènes comme étant inéluctables ou même existants mène à une inertie institutionnelle et constitue un frein à la protection des droits humains.

Le processus d’élimination de la discrimination est complexe et très controversé, il requiert une intervention active et une collaboration entre les institutions internationales, les gouvernements, les organisations publiques et privées ainsi que la société civile.

Le Maroc ; Terre de paix et de cohabitation

Le Maroc, qui se distingue par son attachement à la diversité et aux valeurs de respect, de tolérance, et d’ouverture sur l’Autre en tant que legs historique, a depuis longtemps promu la cohabitation de plusieurs cultures et religions.

En harmonie avec les dispositions constitutionnelles du Maroc, l’identité marocaine arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ; le « vivre ensemble » au Maroc fait référence à la coexistence pacifique et harmonieuse des différentes communautés présentes dans le pays.

Le Maroc est aussi connu en tant que modèle de modération et de coexistence entre les différentes pratiques religieuses, en particulier entre l’islam sunnite, qui est la religion majoritaire, et les minorités juives et chrétiennes. Le gouvernement marocain promeut le vivre ensemble à travers des politiques d’inclusion sociale de tous les citoyens, indépendamment de leur origine ethnique ou de leur religion.

Une approche marocaine basée sur les droits de la personne

Le Maroc encourage la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et religieux, en reconnaissant la consolidation des valeurs d’une société plus diversifiée et plurale comme sources de force et de fierté nationale.

L’idée de « Vivre ensemble sans discrimination » vise à renforcer la mise en œuvre des initiatives pour la prévention des discriminations, du racisme et de la xénophobie notamment envers la population migrante au Maroc.

Les objectifs de l’idée de « Vivre ensemble sans discrimination » sont en ligne avec les principes sacrés de la Constitution de 2011, notamment au niveau de son préambule qui exprime formellement que le Maroc « développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale (…). Le Royaume du Maroc (…) réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus… (…) réaffirme ce qui suit et s’y engage à bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit».

Le Maroc encourage le dialogue interreligieux et l’inclusion sociale, valorise également la pluralité et cherche à préserver et à promouvoir son patrimoine multiculturel à travers des politiques institutionnelles dédiées.

Le Canada ; Un exemple de société multiculturelle avec plus de 200 origines ethniques

Au Canada, le multiculturalisme est une politique gouvernementale officielle qui admet et approuve la diversité culturelle. Le multiculturalisme canadien est soutenu par la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté de religion, d’expression et de culture pour tous les citoyens.

Le Gouvernement Canadien entretient promptement la promotion de l’inclusion sociale, de l’égalité des droits et de la diversité culturelle à travers des programmes, des initiatives et des lois. Ainsi, les canadiens sont incités à affirmer et à glorifier leurs identités culturelles tout en participant pleinement à la société.

Le multiculturalisme au Canada : Un modèle original

Le Canada est reconnu à l’échelle mondiale pour sa diversité et son engagement envers la tolérance, l’inclusion et l’égalité des droits pour tous où des personnes de différentes origines et cultures se côtoient.

Le Canada étant fier de son héritage pluraliste, cherche à garantir à ce que tous les citoyens canadiens, quelles que soient leur origine, leur religion ou leur culture, puissent contribuer pleinement à la société. La diversité culturelle est considérée comme une source de richesse et de force pour le pays qui continue à offrir à des gens venus de partout dans le monde une terre d’ancrage, de sécurité et de possibilités pour un avenir meilleur.

Le pays avance tranquillement en misant sur ce qui unit; le « vivre-ensemble » au Canada étant un concept fondamental qui met l’accent sur l’harmonie, le respect mutuel et la coexistence pacifique des divers groupes ethniques, culturels, religieux et linguistiques qui composent le pays.

Le gouvernement canadien soutient autant de programmes et d’initiatives visant à promouvoir l’inclusion sociale que l’éducation interculturelle, le dialogue interreligieux et l’égalité des chances. Des organismes communautaires, des associations et des groupes de défense des droits travaillent activement à créer des espaces de rencontres, d’échanges et de compréhension entre les différentes communautés…

En conclusion, le Canada et le Maroc demeurent des pays qui valorisent le vivre-ensemble en encourageant la diversité culturelle, le respect mutuel et la coexistence pacifique entre les différentes communautés et groupes religieux. Toutefois, il est important de reconnaître que le vivre ensemble n’est pas sans défis : Des problèmes tels que les préjugés et les inégalités persistent dans certains coins et chez certaines communautés. Les deux pays doivent continuer d’œuvrer pour faire face à ces difficultés en promouvant l’éducation et la sensibilisation, en renforçant les lois anti-discrimination et en encourageant la compréhension et surtout le dialogue.

Les diversités culturelles sont des sources de richesse et de réconfort, qui explorent la consolidation des sociétés inclusives où les différentes cultures coexistent sereinement et contribuent au développement et à l’épanouissement des générations à venir pour un Avenir meilleur.

Par Par Abdel-Jalil Zaidane, Tétouan (Maroc) pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°06 et 07, Page 11, Édition de Juin_Juillet 2023.