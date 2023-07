Ces Marocain(e)s qui choisissent le Canada…

Venant d’un pays qui est géographiquement et historiquement un carrefour des cultures et des civilisations ainsi qu’un trait d’union entre deux continents (l‘Europe et l’Afrique) les Marocains candidats à l’immigration en général et à celle vers le Canada en particulier, partent favoris ; côté adaptation et intégration aux eus et coutumes du pays d’accueil.

Concertnant le Canada, Plusieurs générations se sont succédées depuis les premiers immigrants; ce qui expliquerait la forte intégration à la société canadienne caracrtérisée par son ouverture à toutes les cultures.

L’expérience des marocains au Canada

Concentrée principalement dans les grandes villes telles que Montréal, Toronto et Vancouver, la communauté marocaine ne passe pas inaperçu . Les Marocains ont commencé à immigrer au Canada dès les années 1960, principalement pour des raisons économiques et universitaires.

Leur expérience au Canada varie en fonction de divers facteurs tels que leur lieu de résidence, leur situation socio-économique et leur intégration dans la société canadienne. La majorité parmi eux a réussi à s’intégrer avec succès à la société canadienne, à trouver un emploi stable et à élever leur famille aisément.

Les Marocains au Canada sont très actifs sur le plan culturel, organisant des événements et des festivals pour célébrer leur héritage et leur identité. Ils ont également créé des organisations et des associations pour aider les nouveaux arrivants à s’installer et à s’intégrer dans leur nouveau pays.

Selon le recensement canadien de 2021, il y a environ plus de 41 000 personnes qui ont déclaré avoir des origines marocaines et qui résident au Canada. Cependant, il convient de noter que ces chiffres peuvent ne pas être entièrement précis, car de nombreux individus peuvent ne pas se déclarer comme étant d’origine marocaine lors du recensement.

Ces marocains sont repartis sur le vaste territoire canadien de la manière suivante :

Montréal, Québec : 18 195;

Toronto, Ontario : 8 745;

Vancouver, Colombie-Britannique : 2 625;

Ottawa, Ontario : 2 320;

Calgary, Alberta -: 2 040;

Divers autres villes plus de 8000.

Le profil professionnel des marocains au Canada

Les profils sont très diversifiés et varient en fonction des individus. Cependant, on peut dire que les Marocains au Canada ont une forte présence dans les secteurs de l’ingénierie, de l’informatique, de la finance, de l’enseignement, de la recherche et du développement, ainsi que dans les industries de la construction et de l’immobilier.

De plus, de nombreux Maroco-Canadiens ont également une expérience dans le domaine du commerce international, de la logistique et du transport, ainsi que dans les domaines de la santé et du bien-être. Les Marocains sont également présents dans l’industrie hôtelière et du tourisme.

Il est important de noter que les Marocains au Canada sont souvent hautement qualifiés et ont des diplômes universitaires dans des domaines tels que l’ingénierie, les sciences, les affaires et les technologies de l’information. Ils apportent donc une grande valeur ajoutée à l’économie canadienne.

Les marocains du Canada et la politique

Les Marocains sont impliqués dans la politique canadienne de différentes manières. Certains sont membres de partis politiques ou de groupes de lobbying, tandis que d’autres militeraient dans des mouvements de justice sociale et participeraient à des mouvements pour la défense des droits des minorités.

En effet, il y a eu des Marocains élus dans différentes instances politiques au Canada ne serait-ce qu’au niveau municipal et provincial.

Les marocains et la recherche au Canada

Les Marocains sont présents dans le milieu de la recherche au Canada dans divers domaines, notamment en sciences, en technologies, en santé, en sciences sociales et en arts et lettres.

Plusieurs universités canadiennes s’appuient sur des chercheurs marocains qui travaillent dans des domaines tels que la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques, la génie, l’informatique, l’environnement et les sciences sociales. Ces chercheurs sont des doctorants, des post-doctorants ou des professeurs-chercheurs.

Il est important de souligner que la communauté marocaine au Canada a créé plusieurs associations et organisations pour soutenir les chercheurs marocains dans leurs efforts de recherche et pour promouvoir les échanges scientifiques et technologiques entre le Canada et le Maroc.

En ce qui concerne les statistiques socio-économiques concernant les Marocains vivant au Canada, il n’y a pas de données spécifiques disponibles publiquement. Cependant, en général, les immigrants marocains au Canada ont tendance à avoir des niveaux d’éducation élevés et occupent souvent des postes professionnels et techniques dans des secteurs tels que les soins de santé, les technologies de l’information et la finance. Ils sont également souvent actifs dans les entreprises et les organisations communautaires marocaines au Canada.

Il est à souligner que la plupart des Canadiens sont ouverts et accueillants envers les immigrants, y compris envers les Marocains. Les Canadiens apprécient la contribution que les immigrants apportent à leur pays, notamment en termes de diversité culturelle, d’innovation et de développement économique.

Ajouter à cela que les Marocains qui s’installent au Canada s’engagent dans la communauté, apprennent la langue, les coutumes et les lois canadiennes, et participent à la vie économique, culturelle et sociale de leur nouveau pays. Cela renforce les ponts entre les 2 cultures et arrive à promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande tolérance envers les Marocains.

Les juifs marocains au Canada

La communauté juive marocaine a des liens profonds avec le Maroc et ses traditions culturelles. De nombreux juifs marocains ont émigré au Canada au fil des ans pour diverses raisons, notamment pour des raisons économiques, pour poursuivre des études ou pour se rapprocher de leur famille déjà installée au Canada.

La communauté juive marocaine au Canada est connue pour sa riche histoire, sa culture vibrante et sa contribution significative à la société canadienne. Les Juifs marocains ont apporté avec eux leur cuisine, leur musique, leur langue et leur religion, qui ont tous contribué à enrichir la mosaïque culturelle du Canada.

Le Canada est connu pour être un pays tolérant et inclusif qui encourage la diversité culturelle et religieuse. La communauté juive marocaine bénéficie de cette approche inclusive, et de nombreux programmes de soutien et d’intégration sont disponibles pour aider les immigrants juifs marocains à s’adapter à la vie Canadienne.

Les Maroco-canadiens par leur intégration constaté, contribuent à une diplomatie parallèle qui se répercute sur moult secteurs d’activité et ouvre des chantiers intéressants pour l’avenir et la grande preuve c’est le fait de figurer dans la liste des pays dont les visas sont simplifiés.

Par Abderrazaq Mihamou, expert en digital et organisation, pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°06 et 07, Page 12, Édition de Juin_Juillet 2023.