Robert Kennedy ou la candidature qui secoue les États-Unis d’Amérique

Robert Kennedy, fils de l’assassiné en 1968 Robert Francis Kennedy, procureur général des États-Unis, sénateur de New York et candidat démocrate à la présidentielle de 1968, et neveu de l’également assassiné en 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy, sera candidat pour l’onction du Parti démocrate pour l’élection présidentielle de novembre 2024.

Mais qui est Robert Kennedy? Il est avocat-militant, spécialisé dans les questions environnementales, âgé de 69 ans. Élevé dans le milieu politique des Kennedy et épousant les valeurs et les opinions politiques qui lui ont été transmises, il a déclaré: ‘ Mon père m’a dit quand j’étais enfant : ‘Les gens au pouvoir mentent. Et si nous voulons continuer à vivre dans une Démocratie il faut comprendre que les gens au pouvoir mentent, les gens au pouvoir abusent du pouvoir qu’on leur a donné ».

C’est en même temps une figure de proue du mouvement anti-vaccination. L’attaque publique de Robert Kennedy contre le « philanthrope » promoteur des « vaccins » Bill Gates avait fait sensation dans le monde entier avec son post, décrivant comment Bill Gates utilise le « vaccin » pour imposer une dictature mondiale (Europost, 9-4 -2020): « Vaccines pour Bill Gates est une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses activités commerciales connexes pour s’assurer un contrôle dictatorial de la politique mondiale de la santé, fer de lance du néo-impérialisme ».

Robert Kennedy, avant le début des vaccinations contre le COVID-19, a envoyé un message à la communauté mondiale en décembre 2020 pour tirer la sonnette d’alarme sur les vaccins à ARNm en disant: « Évitez les vaccinations à tout prix, à tout sacrifice ». Pour la première fois dans l’histoire des vaccinations, la technologie de l’ARNm utilisée interfère directement avec le matériel génétique du patient receveur et par conséquent cette intervention implique une modification génétique, qui est déjà internationalement interdite et considérée comme criminelle”, “Chers futurs receveurs, vous devez savoir qu’après avoir reçu le vaccin, vous ne pouvez plus être en mesure de gérer efficacement les symptômes du vaccin. Vous devrez vivre avec les effets car vous ne pourrez pas éliminer les toxines de votre corps. Les dommages génétiques que vous causent ces vaccins seront irréversibles et irréparables», «À mon avis, ces vaccins de nouvelle technologie représentent un crime contre l’humanité qui ne s’est jamais produit auparavant et à cette échelle”.

Le 11 février 2021, «Instagram» a fermé le compte de Robert Kennedy pour «fake news!». « Nous avons supprimé ce compte car il a publié à plusieurs reprises de fausses déclarations sur le coronavirus et les vaccins », a déclaré Facebook, la société mère d’Instagram, dans un communiqué. À l’époque, Kennedy comptait environ 800 000 abonnés sur son compte. Il est évident que les promoteurs des «vaccins» n’aimaient pas les positions publiques de Robert Kennedy, car lui-même était farouchement opposé aux soi-disant «vaccins! « .

Puis en novembre 2021, il s’est rendu en Italie et a pris la parole à Milan sur la Piazza dell’ Arco della Pace lors d’une grande manifestation, où il a été reçu en héros par plusieurs milliers de personnes, contre le soi-disant Green Pass, le certificat COVID-19, le qualifiant d’«instrument d’oppression». Et s’adressant aux journalistes plus tôt dans la journée, Robert Kennedy a déclaré: « Le Green Pass n’est pas une innovation de santé publique, c’est un instrument d’obéissance et de contrôle économique, tout comme les brochures émises par le Troisième Reich ».

Lors de son discours lors de la manifestation de Milan, il a encouragé les manifestants à sortir, à se battre et à résister, en leur disant: “Récupérez votre gouvernement, récupérez vos vies, récupérez votre liberté pour vos enfants, pour votre pays, pour les générations futures”, et a terminé en disant au milieu des acclamations et des applaudissements prolongés: « Je resterai là, avec vous, et s’il le faut, je mourrai pour cela. Je mourrai dans mes bottes ».

En août 2022, Robert Kennedy était à Berlin et a parlé de l’orwellianisme moderne et du programme de bioterrorisme des sociétés pharmaceutiques multinationales. Entre autres choses, il a déclaré: “Les gouvernements aiment les pandémies de la même manière qu’ils aiment les guerres, car cela leur donne du pouvoir, leur donne le contrôle et leur donne la capacité d’imposer l’obéissance aux êtres humains. Et aujourd’hui, nous avons la distorsion des nouvelles technologies qui donnent aux gouvernements la capacité d’imposer des contrôles à des populations qu’ils n’auraient jamais imaginés ».

En novembre 2022, Robert Kennedy a fait des déclarations choquantes sur les effets secondaires des vaccinations de masse, déclarant: “Nous constatons une augmentation de 40 % des décès inexpliqués, des décès en excès, et nous les constatons surtout chez les jeunes! Le nombre de personnes qui meurent de la vaccination de masse est beaucoup plus élevé que le nombre de personnes qui meurent du COVID-19. Certains médecins diront que nous ne savons pas si cela vient du vaccin. Alors pourquoi le CDC décourage-t-il les coroners et les autorités de santé publique de pratiquer des autopsies sur les personnes dont la mort est suspecte? ».

Concernant le soi-disant « changement climatique » s’exprimant lors d’une interview avec le producteur de radio Kim Iversen en avril 2023, Robert Kennedy a averti que l’élite utilise le « changement climatique » pour inaugurer le contrôle total de la population et supprimer les libertés individuelles.

Quant à la guerre qui se déroule en Ukraine, sa position est claire. Dans ses déclarations de mai 2023, il a déclaré ce qui suit : «Soyons honnêtes ! C’est une guerre américaine contre la Russie pour des raisons géopolitiques! Ce sont des machinations géopolitiques qui se déroulent depuis 2014 avec les agences de renseignement (américaines) et les néoconservateurs. sacrifier essentiellement la «fleur» de la jeunesse ukrainienne dans un abattoir de mort et de destruction pour l’ambition géopolitique des néoconservateurs dans les coulisses. Ceux-ci sont faits pour renverser, pour changer le régime de Vladimir Poutine et pour épuiser l’armée russe afin qu’elle ne puisse combattre nulle part ailleurs dans le monde ».

Donc, on voit, sur la base de tout le parcours de Robert Kennedy, qu’on a devant nous un candidat anti-système, un candidat qui n’a pas peur de se heurter à d’énormes intérêts financiers, un candidat qui n’a pas peur d’aller à l’encontre du système dominant, défiant les risques.

En conclusion, je voudrais insister sur le fait que l’écrasante majorité des politiciens qui se sont présentés dans le passé, avant les élections, contre le système dominant, lorsqu’ils ont pris le pouvoir, non seulement n’en ont pas changé un seul cheveu, mais se sont plutôt transformés en composants du système. Espérons que dans le cas de Robert Kennedy, s’il remporte l’investiture du Parti démocrate et est élu président des États-Unis, la même chose ne se produira pas.

Par Isidoros Karderinis (1) pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°06 et 07, Page 13, Édition de Juin_Juillet 2023.

Au sujet de l’auteur :

(1) Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967. Il est journaliste, romancier et poète. Il a étudié l’économie et a terminé des études supérieures en économie du tourisme. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites Web du monde entier. Ses poèmes ont été traduits en anglais, français et espagnol et publiés dans des anthologies poétiques, des revues littéraires et des colonnes de journaux littéraires. Il a publié huit recueils de poésie et trois romans en Grèce. Ses livres ont été traduits et publiés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Réseaux sociaux Facebook : Karderinis Isidoros

