Claude Barzotti quitte la scène

Le chanteur belge d’origine italienne, Claude Barzotti, tire sa révérence à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie. (Crédit photo : Wikimedia Commons)

Auteur d’œuvres immortelles telles que ‘’ Je suis rital et je le reste » », ‘’Aime moi’’, ‘’Madame’’, composées dans les années 1980, où il avait connu un grand succès, le défunt artiste a marqué la scène des années durant par sa voix et son savoir–faire artistique de haute facture.

Madame, un de ses chefs d’œuvre s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires dans le courant de l’année 1983. Idem pour » Je suis rital et je le reste », où celui qui est né près de Charleroi le 23 juillet 1953 évoquait ses origines. Son père était un mineur italien. Cette chanson lui vaut son plus grand tube en France. Dans les années 2000, Claude Barzotti avait participé à la tournée nostalgique Age tendre et tête de bois, avec Sheila, Patrick Juvet, Frank Alamo ou encore Stone et Charden.

Après un passage à vide de quelques années, il reviendra plus fort avec un succès en 1990 avec le slow Aime-moi. En France, c’est avec le tube à succes Vado Via qu’il reconquerra la scène musicale. Deux de ses compositions (Le Rital et Madame) figurent dans la bande son du film Camping. Il participe aux saisons 3, 4 et 5 de la tournée Age tendre et Têtes de bois de 2008 à 2011.

Claude Barzotti s’était produit un peu partout à la grande joie de ses millions de fans de par le monde. Apres Le temps qui passe, sorti en juin 2015, il lance un dernier album d’adieu en 2019.

En 2020, il annonce mettre fin à sa carrière en raison de graves problèmes de santé. Barzotti souffrait d’un cancer de pancréas. Un grave problème de santé qu’il n’a jamais caché. En effet, Barzotti avait évoqué plusieurs fois publiquement ses problèmes d’alcool, confiant à la télé belge avoir bu par périodes jusqu’à cinq ou six bouteilles de whisky par jour.

» Barzotti préférait qu’on le qualifie de chanteur d’émotion plutôt que romantique. C’était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac« , a commenté son manager Laurent Comtat.

« Claude Barzotti, c’était le “french lover italiano de service”, un mec attachant et sincère, qui souffrait beaucoup à cause des femmes », s’est remémoré pour l’Agence France-Presse le chanteur Hervé Vilard (« Capri, c’est fini »), qui l’a côtoyé notamment dans des concerts. « C’était l’idole du Moyen-Orient ! Vous alliez dans un night-club, si vous étiez français, pour vous faire plaisir, on vous envoyait les disques de Barzotti. Vous alliez à New York, vous entendiez Barzotti dans Little Italy ! » a-t-il souligné dans un témoignage repris par le magazine français Le Point ». « Ses chansons, ce n’était pas de la guimauve. Il avait besoin des mots, c’était un Latin. Et c’était un autre temps », a-t-il poursuivi.

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°06 et 07, Page 14, Édition de Juin_Juillet 2023.