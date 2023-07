Annoncé en Arabie Saoudite et au FC Barcelone Lionel Messi pose ses valises à Miami

Annoncé au FC Barcelone puis en Arabie Saoudite, la star du football international, Lionel Messi, a finalement posé ses valises aux Etats-Unis où il jouera pour l’Inter Miami et le championnat nord-américain (MLS).

« J’ai décidé que j’allais à Miami, je n’ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu’il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas (…) C’est le moment d’aller en MLS vivre le football d’une manière différente », a révélé la légende argentine aux journaux espagnols, Diario Sport et Mundo Deportivo avant que l’Inter Miami ne confirme la nouvelle sur Twitter. Dans un communiqué publié par le club blaugrana, le président du Barça Joan Laporta a dit « comprendre et respecter la décision de Messi d’évoluer dans une ligue avec moins d’attentes, loin des projecteurs et de la pression dont il a été l’objet ces dernières années. »

Pour les américains de la MLS l’arrivée de la Pulga (surnom de Messi ) constitue une publicité incomparable pour le club et une aubaine inespérée pour la promotion du Mondial-2026, coorganisé par les Etats-Unis avec le Canada et le Mexique.

« Pelé a changé le sport en Amérique du Nord en initiant les gens à ce qu’est le football », a déclaré à l’AFP l’ancien international américain Taylor Twellman, aujourd’hui consultant pour Apple TV, évoquant l’arrivée du « roi » au Cosmos de New York en 1975.

« Messi sera tout cela et plus encore parce que la MLS a les infrastructures et la Coupe du monde comme rampe de lancement de cette fusée vers la lune », a-t-il ajouté. Lionel Messi va toucher un salaire de 50 millions de dollars par an à l’Inter Miami, l’Argentin a négocié d’autres sources de revenus dans son contrat en MLS. Il aura ainsi l’opportunité d’acheter des parts d’une franchise (nom usuel des clubs dans les ligues sportives nord-américaines) ?à la fin de son aventure à Miami, selon des indications de la presse internationale.

Pour enrôler la star incontestable du football mondial, l’Arabie Saoudite lui aurait promis un salaire de 400 millions d’euros par saison. De hauts dirigeants d’Al-Hilal avaient même fait le déplacement à Paris dimanche pour tenter de conclure le deal, selon l’AFP.

« Si ç’avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie Saoudite ou ailleurs », a commenté Messi qui voulait, dans un premier temps, retrouver son club de cœur, le FC Bracelone. L’ex sociétaire du PSG a gagné 43 titres dans sa carrière jusqu’à présent dont la dernière Coupe du monde tant rêvée et la ligue avec le PSG. Lionel Messi est devenu ainsi le joueur le plus titré devant Dani Alves , brésilien, qui en a remporté 41.

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°06 et 07, Page 14, Édition de Juin_Juillet 2023.