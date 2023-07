Le Vivre-ensemble mis à mal en Europe

Tout ce que demande tout citoyen de toute origine et de toute religion, c’est de la tolérance, la liberté, la solidarité, l’égalité, et le respect. Être tolérant, c’est admettre que quelqu’un peut vivre et penser différemment.

La croissance de l’intolérance

Or comment peut-on vivre dans une société où on soutient de plus en plus des partis xénophobes et populistes ?

La discrimination se propage à cause de la présence d’une population de migrants sans papiers d’où la perte de la liberté démocratique; ce qui engendrerait un conflit entre la liberté de religion et la liberté d’expression.

L’Europe ne doit pas mettre en danger les valeurs de la République, ni la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui a inspiré la Charte européenne des droits fondamentaux.

Mettre en avant les valeurs indivisibles et universelles de la dignité humaine ; la liberté d’égalité et de solidarité qui repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit.

La République et l’Europe doivent se renforcer et faire en sorte de ne pas perdre de vue les valeurs et les objectifs qui fondent leur existence.

Comment ne pas apprécier Angela Merkel qui, contre vents et marées, a accueilli les migrants syriens, les a régularisé et leur a trouvé un travail et un logement ?

La France qui a porté depuis deux siècles l’idée républicaine doit défendre le vivre-ensemble qui y est rudement mis à l’épreuve; ce qui est paradoxal, car elle est naturellement ouverte à l’universel.

L’Europe en général, et la France en particulier tendent vers la marginalisation à l’échelle mondiale. Ils doivent se ressaisir et redresser les valeurs républicaines qui sont à l’agonie.

Nous savons tous que le monde qui vient sera rude de plus en plus, il faudrait peut-être se pencher maintenant sur les livres de l’Histoire, et se dire qu’il est temps enfin de mieux vivre ensemble.

Allergique aux frontières

La France devrait avoir de l’empathie avec les migrants qui frappent aux portes de l’Europe. Ces hommes et ces femmes sont souvent en difficulté, à cause de la complexité, la frilosité, la tendance du pays d’accueil à imposer un modèle de citoyenneté homogène. Mais tous partagent, à des degrés divers, le sentiment d’être, à leur manière, profondément européens.

Le vivre-ensemble; C’est quoi?

Comment peut-on survivre dans des sociétés en mutations, et en crises socio-économiques, avec de surcroit des changements climatiques engendrant des flux migratoires et des mobilités inter-transnationales ? Le début du 21ème siècle est marqué par un foisonnement de situations complexes et des enjeux sociaux éducatifs et écologiques qui bousculent nos vies. Le vivre-ensemble a besoin de nouvelles pistes de solidarité, de coopérations, d’échanges et de développement social et durable. Au-delà du partage des ressources communes, existe également la construction de sociétés et de territoires qu’implique la mise en œuvre d’actes de vivre-ensemble. Le vivre-ensemble devient un concept de plus en plus indispensable et précieux au sein de nos sociétés, dans un contexte de globalisation marqué par la montée croissante de l’individualisme.

Le vivre ensemble se définit par la capacité des individus à cohabiter harmonieusement ensemble au sein d’un environnement sain dans lequel règne une diversité sociale et culturelle. Essentiel au bon fonctionnement et au bon maintien de la cohésion sociale, ce concept est étroitement lié au processus de socialisation qui se caractérise par l’intériorisation progressive depuis l’enfance des normes et valeurs de la société dans laquelle un individu évolue. Cette notion s’assimile donc au fur et à mesure, s’entretient dans le temps par le biais des interactions sociales et accompagne la construction de l’identité sociale des individus.

Mais malgré tout, il y a et il y aura toujours une certaine méfiance à l’égard des minorités visibles qui mènerait à des comportements discriminatoires. C’est par exemple le cas de la communauté musulmane, souvent stigmatisée et assimilée au terrorisme suite aux attentats qui ont frappé la France.

Ainsi, en juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a publié un rapport faisant état du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie freinant le vivre-ensemble en France. On y découvre que la France est une nation tolérante, mais dont le racisme au quotidien, notamment anti-Noirs, anti-Maghrébins, reste très préoccupant et renforcé par une hausse de haine incontrôlable et dangereuse.

La journée internationale du Vivre-ensemble

Ce fut le 16 mai dernier; une journée pour prendre conscience que nous sommes tous différents, qu’il n’y a pas une personne qui ressemble exactement à une autre personne et que c’est cette différence et cette diversité qui font notre force et c’est cela qui nous permettra de relever tous les défis au cours des prochaines années, des prochaines décennies.

L’objectif de cette journée est de sensibiliser les gens à la diversité culturelle et de promouvoir le respect, la tolérance et la solidarité entre les individus.

Elle encourage également la résolution pacifique des conflits et la construction d’une société inclusive qui favorise la compréhension mutuelle et la coexistence pacifique.

La Journée internationale du vivre-ensemble en paix vise à promouvoir les valeurs universelles telles que le respect des droits de l’homme, la non-violence, la justice sociale, l’égalité des sexes, la liberté d’expression et la solidarité. Elle met l’accent sur l’importance de la diversité culturelle et de la coexistence pacifique pour atteindre la paix durable dans le monde.

Cette journée est aussi l’occasion de mener des activités éducatives, culturelles et sociales pour encourager les échanges interculturels, le dialogue et la collaboration entre les différentes communautés. Elle rappelle aux individus et aux nations leur responsabilité commune dans la construction d’un avenir pacifique et harmonieux. La Journée internationale du vivre-ensemble en paix est une invitation à la réflexion sur nos propres attitudes et comportements envers les autres, ainsi qu’une occasion de célébrer la diversité qui enrichit nos sociétés et de promouvoir un monde où règnent la paix, la compréhension et la solidarité.

Reste à savoir, combien de journées de solidarité nous faudra-t-il pour éradiquer toute cette haine montante et cette méfiance envers l’étranger.

« Grâce à notre génie scientifique et technologique, nous avons fait de ce monde un quartier. Et maintenant, par notre engagement moral et éthique, nous devons en faire une fraternité. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble en tant que frères, sinon nous périrons ensemble en tant qu’idiots.» Martin Luther King.

À méditer…

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°06 et 07, Page 10, Édition de Juin_Juillet 2023.