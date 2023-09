Feue Aïcha El Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, inhumée à Casablanca, en présence de SAR le Prince Moulay Rachid

Selon une dépêche de L’agence Maghreb Arabe Presse MAP, « les funérailles de feue Aïcha El Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, ont eu lieu ce jeudi (21.09.2023) en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Après les prières d’Addohr et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière Errahma. Les obsèques de la défunte se sont déroulées en présence des membres de sa famille et de ses proches, ainsi que de plusieurs personnalités. Feue Aïcha El Khattabi est décédée, le 20 septembre 2023 à Casablanca, à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie. Née en 1942, elle a vécu et étudié en Egypte, avant de regagner la Mère-Patrie après le décès de son père. Titulaire d’un baccalauréat de l’American College for girls du Caire, la défunte avait occupé, de son vivant, le poste de conseillère à la Fondation Mohamed Abdelkrim El Khattabi »

Il est à souligner que feue Aïcha EL KHATTABI avait, de son vivant, rencontré Sa Majesté Le Roi, que Dieu L’assiste, à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, le 30 juillet 2018.

Cette grande dame, fille de résistant, avait saisi l’occasion pour témoigner de tout intérêt qu’accorde Sa Majesté Le Roi, que Dieu L’assiste à la région du Rif, exprimant toute sa conviction « que la population de la région est consciente des efforts déployés par le Souverain pour promouvoir les conditions de vie des habitants ».

Feue Aïcha El Khattabi avait, également, veillé à rappeler que Sa Majesté Le Roi avait contacté sa famille, lors de son accession au Trône, pour l’informer de sa « première visite à Al Hoceima et dans la région du Rif ».

Au demeurant, la Bienveillance Royale ininterrompue à l’égard de la défunte et son enterrement à Casablanca, en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, constituent tous des paramètres allant à l’encontre de toute tentative malintentionnée de faire présenter la région du Rif comme un sujet de discorde, en surfant sur des contre-vérités et un discours creux.