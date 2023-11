Les manifestations, en soutien à Gaza, se multiplient à travers le Monde

A l’appel du Mouvement de la jeunesse palestinienne, des millions de manifestants sont sortis dans les rues de plusieurs villes canadiennes en guise de solidarité avec les habitants de Gaza et appeler à un cessez-le-feu immédiat dans ce conflit meurtrier dont le dernier bilan des victimes palestiniennes des attaques sur la bande de Gaza a atteint, ce 4 novembre 2023, 9488 tués.

A Montréal où réside une forte communauté arabe et musulmane, des milliers de personnes ont défilé dans le Quartier des Spectacles, au centre-ville : Brandissant le drapeau palestinien et scandant des slogans en faveur du « peuple frère », les manifestants ont, encore une fois, exprimé leur colère sur les massacres perpétrés par l’armée de l’entité sioniste depuis un mois maintenant.

D’autres actions de rue pour la même cause ont eu lieu à Toronto, Halifax, Fredericton, en nouvelle Ecosse, Winnipeg, Calgary, Sherbrooke et Edmonton. Même schéma à travers plusieurs capitales du Monde où des milliers de personnes se sont rassemblés pour dire « Stop à la guerre » et manifester leur soutien aux palestiniens qui sont la cible de bombardements aveugles de l’armée israélienne en réponse à l’attaque surprise menée par le Hamas en Israël le 7 octobre denier.

En Angleterre, des milliers de personnes ont participé à un rassemblement dans le centre de Londres en soutien aux Palestiniens pour le quatrième samedi consécutif, réclamant un « cessez-le-feu immédiat » ou la « fin du massacre ». Ils étaient 30.000 manifestants, selon la police londonienne citée par les médias britanniques.

Auparavant, d’autres mobilisations pour soutenir le peuple palestinien et réclamer un cessez- le- feu ont eu lieu dans plusieurs pays et sur presque tous les continents, ont rapporté les agences de presse. En France, des rassemblements de soutien au « peuple palestinien » avaient lieu ce 4 novembre à Paris et ailleurs dans le pays. Au moins un millier de personnes avaient investi, en début d’après-midi, la place de la République, point de départ d’une marche vers Nation, a constaté l’AFP. Cette manifestation, à l’appel d’associations, de syndicats et de partis politiques, n’a pas été interdite par la préfecture de police, qui a rappelé en amont qu’elle ne tolérerait « aucun débordement ». Il s’agit de la première mobilisation pro-palestinienne non-interdite qui n’est pas statique, relève la même source. Les manifestants sont sortis également à Nice, Rouen, Nancy, Nantes ; Toulouse. Parmi les banderoles : «Israël assassin, Macron complice » ou « Soutenir la Palestine n’est pas un crime ».

Des milliers de personnes ont également manifesté à Berlin (Allemagne). La guerre déclenchée par l’attaque du Hamas en Israël est entrée ce samedi 4 novembre dans son 29e jour. Le Hamas dénombre près de 9500 tués dans les bombardements sur Gaza, en majorité des civils. De son côté, Israël fait état de plus de 1 400 morts, en majorité des civils, dans l’attaque du Hamas; le 7 octobre. Un lourd bilan et les hostilités ne sont pas près de s’estomper. « Au 02 novembre, le bilan faisait état d’au moins 1 400 morts et plus de 5 400 blessés en Israël. Dans la bande de Gaza, au moins 8 000 personnes dont 3 648 enfants sont décédés. Sur les 22 000 personnes blessées, près de 7 234 sont des enfants. Ce chiffre augmente chaque jour de façon stupéfiante. Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants. C’est un véritable enfer pour tous les autres », déplore l’UNICEF sur son site internet.

Mbarek El Azzaoui