Projeté en avant-première québécoise, Animalia subjugue

Salué par la critique, ce film de la réalisatrice franco-marocaine Sofia Allaoui a a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Sundance 2023.

Le long-métrage de fiction Animalia de la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui a été projeté en avant-première québécoise, le 3 novembre 2023 à la salle Cinéma Moderne de la ville de Montréal.

Ce film-thriller relate l’histoire d’ITTO, jeune marocaine d’origine modeste qui s’était adaptée à l’opulence de la famille de son mari, chez qui elle vit. Alors qu’elle se réjouissait d’une journée de tranquillité sans sa belle-famille, des événements surnaturels plongent le pays dans l’état d’urgence. Des phénomènes de plus en plus inquiétants suggèrent qu’une présence mystérieuse approche. Seule, elle peine à trouver de l’aide.

D’une durée de 90 mn, cette œuvre tourné en trois langues : le tamazight, le français et l’arabe, sous titré en anglais, a été du goût de l’assistance qui l’a suivi avec attention.

Outre le scenario qui sort de l’ordinaire pour une production cinématographique maghrébine et les paysages fabuleux du Maroc, il y a lieu de souligner le jeu des principaux acteurs Oumaïma Barid : Itto (personnage principal), Mehdi Dehbi (Amine), Fouad Oughaou (Fouad) lesquels ont campé avec brio les rôles qui leur étaient confiés par Sofia Alioui, également scénariste de ce film produit par Margaux Lorier, Toufik Ayadi, Christopher Barral. Et ce n’est pas pour rien que ce drame franco-marocain aux multiples messages (société, femme, religion, écologie) avait remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Sundance 2023, aux USA.

A sa sortie en France, le 9 aout 2023 Animalia a été salué par la critique. «C’est un des films les plus séduisants et les plus prometteurs du cinéma marocain, tout en portant un message politique », écrit le journal Le Monde qui ajoute : «Signé par une jeune Franco-Marocaine qui y démontre autant de courage que de talent, sa première vertu consiste à renouveler la fiche cinémétrique maghrébine, qui, telle qu’elle s’exporte le plus volontiers en Occident, creuse le sillon des affres de la femme victime d’une société ultra-patriarcale ».

Le quotidien Le Parisien a relevé «le cadre somptueux et inhabituel, avec un message de mise en garde environnementale ».

Libération y a décelé une allégorie contre la religion et l’argent. L’auteure de l’article évoque un film qui « s’enfonce dans le surnaturel comme un lent délire. »

Les médias ont salué en outre la performance de la jeune actrice débutante Oumaïma Barid. Et c’est tout à l’honneur du cinéma marocain qui subjugue lors des rencontres internationales dédiées au 7e art, notamment le prestigieux Festival de Cannes, où les films marocains attirent l’attention des spécialistes du domaine.

«Dans le film, il y a de nombreux questionnements sur le pays, notamment le rapport à l’argent. Itto vient de la nouvelle bourgeoisie et se retrouve à Imilchil. C’est une rencontre entre différentes classes sociales qui n’aurait pas eu lieu sans cet événement surnaturel», a expliqué à la presse la Sofia Alaoui.

Pourquoi avoir choisi la science-fiction et le fantastique pour aborder les thèmes présents dans Animalia ?

« Je ne me suis jamais dit que j’allais faire un film de genre. Il se trouve que les thématiques du film amenaient naturellement vers le surnaturel. Je suis née au Maroc, mais j’ai aussi vécu en Chine, deux pays très imprégnés par les mythes et les légendes. Finalement, le surnaturel est presque naturel chez moi. C’est certain que mon film détonne dans le cinéma marocain, mais je ne me suis jamais considérée comme une “cinéaste arabe”. J’ai grandi avec le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul, Andreï Tarkovski… Un cinéma très esthétique et poétique. Une vision assez éloignée de ce que l’Occident pourrait attendre d’une réalisatrice marocaine », a-t-elle confié au site internet L’Eclaireur Fnac.

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express, Vol. XXI, N°11, Page 07, Édition du mois de Novembre 2023.