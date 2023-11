Brève introduction au Maroc et à ses valeurs; à l’intention des Canadiennes et Canadiens

Le Maroc est un pays riche d’une histoire millénaire et d’un exceptionnel patrimoine culturel et civilisationnel. Ses atouts se basent sur son statut de terre de paix, de brassage civilisationnel et de cohabitation religieuse et culturelle. Ces privilèges sont favorisés par un emplacement géographique stratégique au croisement du nord de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Europe.

La nouvelle approche du Maroc privilégie l’ouverture, la coopération et le développement économique. Le Royaume a lancé des réformes sociétales, sociales et économiques majeures, ainsi qu’un vaste plan d’infrastructure tout en veillant au maintien des équilibres macroéconomiques, pour garantir la souveraineté et la résilience.

Consacrées dans la Constitution, ces valeurs nationales confédèrent tous les principes constitutifs de l’identité marocaine authentique et tissent un lien d’ouverture et d’harmonie avec les idéaux universels en imprégnant la diversité comme source de richesse et non de conflit.

Primo : les valeurs religieuses et spirituelles dont figurent les fondements du rite sunnite malékite qui prend principalement soubassement sur l’idée de Commanderie des croyants et qui prône le juste milieu, la modération et l’ouverture sur autrui, la tolérance et la coexistence interreligieuse et inter-civilisationnelle. Fort de cette origine, le Maroc s’affirme maintenant comme un modèle réussi de vivre-ensemble, où les marocains, musulmans et juifs, entretiennent l’entente bienveillante, la considération et le respect envers les autres religions et cultures;

Secundo : les valeurs nationales constituent l’assise de la Nation marocaine dont la Monarchie est la clé de voûte. En effet, l’institution monarchique a toujours eu la vocation originelle d’unifier et de réunir toutes les constituantes du peuple marocain. De ce fait, elle puise son essence dans la solide symbiose et les liens d’allégeance mutuelle qui unissent le Trône et le peuple;

Tertio : les valeurs de solidarité et de cohésion sociale inter-catégorielle, intergénérationnelle et interrégionale, celles-là mêmes au nom desquelles les Marocains sont indissolublement soudés par un exceptionnel esprit de corps.

L’unité et la cohésion de la société marocaine

Il est essentiel de préciser que le Maroc a, depuis toujours, tenu à sanctuariser la famille, en mettant en chantier de grands projets et des réformes matures en sa faveur, en instaurant le chantier de généralisation de la protection sociale qui constitue un pilier indispensable, d’un nouveau modèle sociétal permettant ainsi, de revaloriser le niveau de vie des familles ciblées, de combattre la pauvreté et la précarité et, in-fine, d’améliorer les indicateurs de développement social et humain.

Les retombées de cette vision sont déjà tangibles : l’économie nationale a affiché une résilience remarquable dans cet environnement international complexe et problématique, marqué par une succession de chocs invraisemblables ces dernières années.

Le Maroc : un médiateur privilégié dans le conflit israélo-palestinien

Plus d’un mois après le déclenchement des affrontements militaires, les civils sont toujours pris pour cible. Les bombardements tuent par milliers des enfants, des femmes et des personnes âgées, Ils font aussi des dizaines de milliers de blessés, de sans abri et de disparus ; Les lieux de culte, les hôpitaux et les camps de réfugiés ne sont pas épargnés par ces bombardements… De même, les tirs de missiles et d’obus s’accentuent de manière aléatoire contre les installations civiles, obligeant plus d’un million de personnes à se déplacer et privant la population de Gaza d’eau, d’électricité et de carburant; générant ainsi une situation humanitaire catastrophique !

Dans ce contexte, le Maroc a fortement appelé Israël à respecter le droit international humanitaire et a regretté l’inaction de la communauté internationale en vue de mettre un terme à l’agression israélienne contre le peuple palestinien.

Le Royaume a exprimé sa déception et a affirmé que tous ces actes d’escalade israéliens sont en contradiction avec le droit international et les valeurs humaines communes. A noter, que le Maroc fait partie des premiers pays à avoir envoyé des aides humanitaires d’urgence au peuple palestinien.

Avec ses relations diplomatiques à la fois avec Israël et les acteurs palestiniens, ainsi qu’en tant que président du Comité Al-Qods, Rabat voit son rôle de médiateur du conflit se renforcer ; d’autant plus que la plupart des Palestiniens et des Israéliens savent que Rabat ne compromet pas la question.

Un développement socio-économique inclusif et durable

Au cours des deux dernières décennies, l’économie marocaine a enregistré des progrès significatifs dans plusieurs domaines. La clé de cette réussite se fonde sur le principe d’ouverture économique mondiale et s’appuie sur des stratégies ambitieuses, clairement définies et déployées dans le cadre d’une vision territoriale globale.

Ces acquis et ces atouts, couplés à la stabilité politique et macro-économique du Royaume et à son savoir-faire, ont permis au Maroc de devenir aujourd’hui, une destination mondiale privilégiée.

A titre d’illustration de cette confiance, le Maroc est devenu un leader pour le rayonnement du sport africain. En faisant honneur à l’Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football marocain a aussi fait honneur à ces valeurs de persévérance, d’abnégation et de dépassement de soi, en ralliant le sport à l’éducation, de sorte à faire éclore les potentiels et accompagner les talents détectés en créant de la jeunesse un levier d’espoir et de croissance.

Ainsi, la candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030 , est une jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes Africain, Arabe et Euro-méditerranéen. Elle sera, aussi, une candidature de rassemblement autour du Meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

De ce fait, il est du ressort de tous les Marocaines et Marocains de mettre en avant la culture, les valeurs, la tolérance et l’hospitalité afin de donner l’image authentique du pays pour conforter le positionnement du Maroc, en tant qu’îlot de paix, de sécurité et de stabilité, de partenaire crédible et de hub économique et financier régional et continental.

Par Abdel-Jalil Zaidane pour Maghreb Canada Express, Vol. XXI, N°11, Page 05, Édition du mois de Novembre 2023.