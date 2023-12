Communiqué conjoint adopté à l’issue des entretiens entre le Roi du Maroc et le Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis

Le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis ont adopté, le 4 décembre 2023, à Abou Dhabi, un communiqué conjoint à l’issue des entretiens entre SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, à l’occasion de la visite de travail et de fraternité qu’effectue le Souverain dans ce pays frère.

“Dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu’effectue Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc frère, à l’Etat des Emirats Arabes Unis frère, suite à l’aimable invitation de Son Frère, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Chef de l’Etat, les deux dirigeants ont eu des entretiens bilatéraux fructueux visant à consolider et à hisser la coopération bilatérale vers des horizons plus larges.

D’emblée, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a félicité Son frère Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, que Dieu le préserve, pour Son patronage bienveillant et réussi de la 28ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), à Dubaï. Le Souverain a, également, réitéré Ses chaleureuses félicitations à Son Altesse, à l’occasion de la célébration du 52ème anniversaire de la fête de l’Union de l’Etat des Emirats Arabes Unis, saluant le développement, le progrès et la prospérité que connait le pays sous la sage conduite de Son Altesse, ainsi que la présence distinguée des Emirats Arabes unis sur la scène internationale.

Lors de cet entretien, les dirigeants des deux pays se sont réjouis de la profondeur des liens de fraternité authentique et d’affection sincère, des relations d’estime mutuelle et de compréhension constante qui les unissent, exprimant leur pleine satisfaction de la solidité des liens de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux pays frères.

Sa Majesté le Roi et le Président émirati ont réitéré, en outre, leur ferme volonté de renforcer, de poursuivre et de développer davantage ces relations exceptionnelles, et de les hisser au rang d’un partenariat innovant, renouvelé et multidimensionnel couvrant tous les domaines ; un partenariat ambitieux dans ses objectifs, novateur dans ses modes de consolidation et avancé dans ses mécanismes de mise en œuvre, et ce sur la base des intérêts communs et au service des deux peuples frères.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a souligné les réalisations que connaît le Royaume, notamment dans le domaine des infrastructures et les réformes structurelles opérées dans divers secteurs, ainsi que les mesures législatives et réglementaires d’accompagnement, destinées à encourager l’initiative et l’investissement. Le Souverain a mis en exergue, en outre, la Vision Royale en matière de promotion du développement économique et social dans le pays, fondée sur l’investissement productif à même de bénéficier aux deux parties.

Sa Majesté le Roi a mis l’accent sur la grande ambition qui anime le Maroc en vue de persévérer sur la voie du progrès économique et social, à la faveur du lancement d’un grand nombre de chantiers et d’investissements visant davantage de réalisations en matière sociale et de développement, notamment dans la perspective de l’organisation des phases finales de la Coupe du Monde 2030. Dans cette dynamique, il veille à permettre aux pays frères et à ses partenaires de contribuer auxdites réalisations et d’accéder aux opportunités d’investissement multiples et prometteuses qu’offre le Royaume.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, que Dieu le préserve, a salué le succès des projets d’investissement initiés par l’Etat des Emirats Arabes Unis au Maroc, se félicitant tout particulièrement des opportunités et potentialités qu’offre l’économie marocaine dans le domaine de l’investissement, ainsi que les atouts multiples et diversifiés dont elle regorge, arrimés à un climat des affaires stimulant, et à un environnement de sécurité et de stabilité qui singularisent le Maroc et font de lui une destination attractive pour l’investissement.

Dans ce cadre, capitalisant sur les expériences réussies et s’appuyant sur la volonté commune de poursuivre la consolidation de la coopération fructueuse entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis, les dirigeants des deux pays ont convenu d’œuvrer à conjuguer les efforts pour réussir ce partenariat novateur et renouvelé, de prospecter les opportunités en vue de contribuer aux projets économiques et humains, de soutenir les programmes de développement humain pour le bien des deux peuples et des deux pays frères, et ce en vue de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau et ouvrir des perspectives plus larges dans différents domaines de coopération et de partenariat à moyen et long termes.

A cet égard, les dirigeants des deux pays ont donné leurs orientations en vue de mettre en place des plans d’action communs portant sur la mise en œuvre des mémorandums d’entente signés. Les deux Chefs d’Etat ont réitéré la volonté des deux pays frères de mettre en place des partenariats communs pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux.

Sa Majesté le Roi a exprimé à Son frère Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane Ses remerciements et Sa considération quant aux positions constantes de l’Etat des Emirats Arabes Unis, ainsi qu’au soutien et appui constants que Son Altesse réserve aux questions nationales et de développement du Royaume”.

Source MAP (04/12/2023)