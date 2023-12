Poésie amazighe : Récital d’Ali Akkache à Montréal

Le journaliste poète et écrivain Algérien Ali Akkache qui réside à Washington depuis 1994 était de passage à Montréal le 18 novembre dernier où il avait animé un récital poétique au siège de Radio Centre-ville (Cinq FM) de 17 h a 19 h.

L’invité de Mourad Mahamli, journaliste-chef d’antenne de Cinq FM, organisateur de cette soirée littéraire, avait lu plusieurs extraits de son premier recueil de poésie Tafat (Lumière) paru aux éditions Achab en 2015.

Ali Akkache fut accompagné au mandole par Zoubir Redjadj, un autre enfant de la radio algérienne Chaine II où il avait exercé comme animateur pendant de longues années avant son exil Canadien.

Le programme élaboré pour la circonstance eut en préambule une déclamation poétique des textes des quatre CD de l’auteur Ali Akkache avec sa voix et un fond musical puis discussion et échange avec le public que notre confrère dit avoir attendu « avec impatience et un grand plaisir pour passer un excellent moment de partage poétique dans la langue de Si Muhand Umhend et de Mohia ».

Pour Radio Centre-ville qui diffuse également une grille de programmes riche et variée en tamazight, cette rencontre se veut un hommage et une reconnaissance aux efforts consentis par Ali Akkache pour la promotion de la langue et culture amazighes par le biais de la langue des vers.

Outre un recueil intitulé Tafat (Lumiere) publié en 2015 aux éditions Achab, le journaliste auteur et poète originaire du village Ihasnaouene, wilaya de Tizi Ouzou, a produit 4 CD avec le chanteur Lounes Kheloui, Mokrane Adlani, Salem Kerrouche, et Fatah Kaci pour la musique Tafat.

Ses œuvres sont disponibles en vidéo sur sa chaine Youtube Awaltv.24. « J’ai encore plusieurs poèmes en tamazight. Un grand chantier. J’ai aussi des nouvelles en préparation en langue française que je compte éditer en Algérie », nous dit-il.

Né en 1963, Ali Akkache a fait des études de journalisme. Il a travaillé comme journaliste de langue kabyle à la radio Chaîne II d’Alger pendant plusieurs années.

Il a enseigné en tant qu’Assistant à l’Université d’Alger, ensuite comme enseignant de français aux Etats-Unis à l’Université George Washington.

Il est l’auteur du premier CD de poèmes kabyles (2001). Ali Akkache écrit des poèmes et des articles de presse en kabyle et en français depuis une trentaine d’années.

Il est membre fondateur de l’association Amazigh American Association of Washington DC.

Il travaille aujourd’hui aux Etats-Unis comme enseignant de langues étrangères.

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express, Vol. XXI, N°12, Page 07, Édition du mois de Décembre 2023.