Hakim Ziyech : Le génie est immortel

Il ne faut jamais mettre un génie du foot-ball sur un banc de remplaçant, l’entraineur du Portugal en a payé le prix cher, en mettant Ronaldo sur le banc au Mondial du Qatar, lors de la confrontation du Portugal avec le Maroc.

L’entraineur de Galatasaray rechigne à titulariser Ziyech pendant plusieurs matchs, Et il a fallu la grogne des supporters pour qu’il lui donne sa chance contre Manchester United pour la qualification de la ligue des champions.

Résultat : Un grand récital, Ziyech a porté Galatasaray, ce mercredi 29 novembre au RAMS Park d’Istanbul, contre Manchester United dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Il était de tous les bons coups. Hakim Ziyech a été le grand artisan du point arraché au forceps par Galatasaray, ce mercredi 29 novembre au RAMS Park d’Istanbul, face à Manchester United (3-3).

Il a marqué un doublé (29e et 62e), qui plus est sur coup-franc, avant de servir magistralement Kerem Aktürko?lu (71e). Il a finalement cédé sa place à la 82e minute du match.

En difficulté à Chelsea après avoir brillé de mille feux à l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech a rejoint le Galatasaray cet été. Avec le club turc, l’international marocain retrouve la confiance et ça se voit.

Déjà durant le (court) déplacement du Gala à l’Istanbul Basaksehir, Ziyech a ouvert le score d’une frappe magnifique. Un contrôle pour faire lever la balle suivi d’une reprise de volée et le ballon termine sa course au fond des filets, c’est sublime.

Et récemment, avec le Maroc contre la Tanzanie, il a mis un but avec un tir magistral de 45 mètres.

La presse internationale applaudit unanimement la performance magistrale de Hakim Ziyech, ce mercredi 29 novembre, face à Manchester United, en Ligue des Champions.

Salué par la presse internationale. «Hakim Ziyech est la star du match au cours duquel Galatasaray a fait un grand retour», écrit Fanatik, en Turquie. «Dans l’histoire», titre Sabah qui rappelle que Ziyech est seulement le troisième joueur de l’histoire à inscrire un doublé sur coup-franc après Cristiano Ronaldo et Neymar.

«Malheureusement pour l’équipe de Premier League, Ziyech et Galatasaray ont fini par avoir le dernier mot», se désole le Daily Mail, en Angleterre, alors qu’au Pays-Bas c’est un autre duel qui intéresse: «Ziyech dérange Ten Hag», titre NOS.

Pour L’Équipe, en France, les Red Devils «se sont fait piéger par le pied gauche de Ziyech». «Le Marocain Hakim Ziyech pousse Manchester United au bord du gouffre», titre Ouest-France. «Auteur de 2 coup francs directs, Hakim Ziyech a grandement contribué à la remontée des Stambouliotes», écrit, pour sa part beIN Sports.

En Espagne, Marca résume la rencontre en ces termes: «Ziyech et Onana restent les principaux protagonistes du match. Le premier en héros et le second en méchant».

Dernière Heure en Belgique explique comment André Onana s’est «illustré avec deux belles bévues… Sur deux coup-franc excentrés, tous deux tirés par Ziyech».

Ziyech est un génie, et les génies ne meurent jamais.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express, Vol. XXI, N°12, Page 07, Édition du mois de Décembre 2023.