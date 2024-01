CAN 2023 : Les Lions de l’Atlas qui seront dans l’arène

By

La Coupe d’Afrique des Nations va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire. Au total, 24 nations vont s’affronter lors de la phase de poules, avant la phase finale de la compétition continentale. Groupe par groupe, pays par pays.

En Côte d’Ivoire, le Sénégal remet son titre en jeu à la CAN 2023. Du 13 janvier au 11 février, 24 nations vont se disputer le titre continental. La phase de poules aura lieu du 13 au 24 janvier, alors que la phase à élimination directe commencera le 27 janvier.

À l’approche de la CAN, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a convoqué cinq joueurs évoluant en France. L’ancien international Espoirs français Amide Adli a également été appelé. Cinq joueurs évoluant dans des clubs français ont été convoqués par le sélectionneur marocain.

Le PSG, avec Achraf Hakimi, Reims, avec Yunis Abdelhamid et Amir Richardson, ainsi que l’OM avec Amine Harit et Azzedine Ounahi seront représentés durant cette CAN au sein de la sélection demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar.

Lors du dernier rassemblement en novembre, ces cinq mêmes joueurs avaient été appelés pour affronter l’Érythrée et la Tanzanie. Une performance que Sofiane Diop (Nice) n’a pas pu reproduire en raison d’une blessure au pied, après avoir été sélectionné pour la première fois avec les Lions de l’Atlas le mois denier.

L’ancien espoir français Amine Adli (Bayer Leverkusen) a également été convoqué.

Appelés à se rassembler le 2 janvier, les joueurs convoqués manqueront la reprise du championnat et bénéficieront d’un stage de 5 à 7 jours au Maroc avant d’entamer la compétition. Les Marocains rencontreront ensuite la Tanzanie le 17/01, le Congo le 21/01 et la Zambie le 24/01 en phase de groupes.

La liste :

Gardiens : Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdi Benabid

Défenseurs : Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid, Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi

Milieux : Amir Richardson, Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Amine Harit

Attaquants : Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi.

Espérons que les lions de l’Atlas nous feront vibrer comme au Mondial 2022 au Qatar.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°01, Page 06, Janvier 2024

