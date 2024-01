Les limites de l’intelligence artificielle (IA) face au Coaching

Bien que l’intelligence artificielle (IA) offre des avantages dans le développement personnel, en offrant une panoplie de références et d’applications d’analyse du bien être avec du Mentoring en ligne sous forme de chatbots et en proposant des solutions par similitudes sur l’analyse de la personnalité, le développement des compétences et l’analyse des émotions, il est important de reconnaître ses limites et de maintenir un équilibre avec des interactions humaines, surtout dans des domaines où l’empathie, la compréhension émotionnelle et la personnalisation approfondie sont essentielles.

L’IA peut fournir des informations utiles et des conseils, mais elle peut difficilement remplacer les interactions humaines authentiques. Dans des domaines où l’empathie et la compréhension émotionnelle sont essentielles, les interactions avec des êtres humains restent irremplaçables. Le facteur humain apporte une dimension incontournables pour du soutien, de la compréhension et de la connexion émotionnelle.

De plus, la confidentialité des données et la transparence dans l’utilisation de l’IA sont des aspects qui restent à nos jours difficiles à cerner.

Ainsi l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine du coaching reste très limitée si ce n’est impossible. Bien que les technologies émergentes offrent des opportunités prometteuses, il est important de reconnaître les défis que seul un humain pourrait porter.

L’empathie et l’intelligence émotionnelle : L’IA a du mal à comprendre et à interpréter pleinement les émotions humaines. Le coaching implique souvent des aspects émotionnels et relationnels qui nécessitent une intelligence émotionnelle, une compétence qui fait défaut aux machines.

Complexité des relations humaines : Les relations humaines sont si complexes et dépendent de nombreux facteurs et les algorithmes auront du mal à saisir les nuances des relations interpersonnelles et à proposer des solutions pertinentes dans des situations complexes et délicates.

Contexte culturel et social : Les modélisations fournies par l’IA peuvent être biaisées en fonction des données sur lesquelles elles sont formées , ce qui peut conduire à des recommandations inappropriées ou non adaptées à divers contextes culturels et sociaux.

Confidentialité et protections des données personnelles : Les informations personnelles partagées lors des sessions de coaching peuvent être sensibles. La collecte, le stockage et l’analyse de ces données par des systèmes d’IA soulèvent des préoccupations majeures en matière de confidentialité et de sécurité.

La qualité des données : Les performances de l’IA dépendent de la qualité des données sur lesquelles sont construites et seront biaisées ou incomplètes vu la diversité des éléments exigés par le coaching et la véracité des éléments affecte la qualité des résultats.

Limitations quant la compréhension du non dit : L’IA dénuée de toute intelligence implicite peut avoir des difficultés à interpréter les subtilités du langage naturel, du ton de voix, des expressions faciales et du langage du corps, ces éléments sont cruciaux pour comprendre les besoins individuels lors d’un coaching.

Manque de créativité et d’intuition : L’IA fonctionne généralement en se basant sur des modèles préétablis. Elle manque de créativité et d’intuition nécessaires pour aborder des problèmes complexes et non structurés et adapter l’approche avec agilité et efficacité.

Résistance humaine à l’interaction avec des machines : Certaines personnes peuvent être réticentes à partager des informations personnelles ou à recevoir des conseils de machines, préférant l’interaction humaine pour des aspects aussi délicats que le coaching.

Évolution permanente des besoins individuels : Les besoins et les aspirations des individus évoluent constamment. Les systèmes d’IA peuvent avoir du mal à s’adapter de manière agile et à anticiper ces changements de manière aussi efficace qu’un coach humain, dont la présence et la posture sont incontournables à sa mission d’accompagnement.

Connaissant sa puissance évolutive et dynamique, l’IA, à mon humble avis, pourra apporter énormément dans le processus, la conception et l’implémentation de séance de coaching en apportant des éléments basés sur la veille et le partage des bonnes pratiques . En revanche, elle ne pourra jamais remplacer l’interaction humaine qui représente l’essentiel pour fournir des services de coaching de haute qualité.

Par Abderrazaq MIHAMOU, Expert Digital, Membre du comité fondateur de l’Association RIHAB Coaching (ARC), pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°01, Page 04, Janvier 2024

